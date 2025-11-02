Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe amplía la vacunación contra el dengue: a quiénes alcanza la nueva etapa

La provincia aplicó el 87% de las dosis adquiridas y sumó la campaña a adolescentes y personas que tuvieron dengue en los últimos brotes

2 de noviembre 2025 · 10:57hs
Santa Fe amplía la vacunación contra el dengue: a quiénes alcanza la nueva etapa

La provincia de Santa Fe informó que ya colocó más de 145.000 dosis contra el dengue en el marco del programa Objetivo Dengue, lo que representó el 87% de las vacunas compradas para la población objetivo definida por criterios sanitarios. De ese total, 90.419 personas recibieron la primera dosis y 55.032 completaron el esquema (dos dosis), por lo que más del 60% ya quedó con esquema completo.

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, destacó que la vacunación formó parte de una estrategia integral que incluyó concientización, control del mosquito, vigilancia epidemiológica y capacitación. “Por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, implementamos un enfoque integral que compromete a distintos ministerios, gobiernos locales e instituciones”, señaló.

Coberturas por edad

40 a 59 años: 72,67% con esquema completo.

20 a 39 años: 55,3% con esquema completo.

15 a 19 años: 40,62% con esquema completo.

¿Quiénes pueden vacunarse ahora?

Se incorporaron dos grupos para esta temporada:

Adolescentes que cumplen 15 años en 2025 y residen en departamentos 9 de Julio, San Cristóbal y General Obligado, y en áreas priorizadas de Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Personas de 15 a 59 años que tuvieron dengue en los brotes 2023–2024 y 2024–2025 (ambulatorios o con internación), en toda la provincia.

Además, la vacuna sigue disponible para personal de salud, policía provincial, bomberos, servicio penitenciario, equipos de municipios y comunas que intervienen en operativos territoriales y fuerzas federales que participan del Plan Bandera, de 20 a 59 años.

El secretario de Cooperación, Cristian Cunha, responsable de Objetivo Dengue, subrayó que el programa inició en 2024y “nunca se detuvo: creció, se fortaleció y mejoró”, con una inversión total superior a $12.000 millones y un ahorro de más de $610 millones por planificación y compras con distribución previa “en todo el territorio”, lo que —dijo— es “ejemplo de transparencia y eficiencia”.

Dónde y cómo aplicarse la vacuna

Santa Fe (capital): Cemafé, Av. 27 de Febrero y Mendoza, lunes a viernes, de 7.15 a 18.30.

Rosario (referencia): Hospital Provincial Geriátrico, Ayolas 141, lunes a jueves, de 8 a 13.

Dudas y consultas: [email protected].

Para aplicarse la dosis se solicitó certificado de aptitud cuando corresponda, según protocolos del vacunatorio, y documentación personal. El Ministerio de Salud recordó que no ofrece turnos por teléfono ni solicita datos o claves: cada efector informa disponibilidad y la vacuna se aplica en forma gratuita.

Con la continuidad de Objetivo Dengue, la provincia buscó reducir el riesgo de formas graves, fortalecer el escudo comunitario frente a una enfermedad que tuvo alta circulación en las últimas temporadas y mantener la respuesta territorial antes del pico estacional.

Santa Fe dengue dosis
