Santa Fe avanza con la flagrancia virtual y el uso de inteligencia artificial para combatir el delito

La Provincia de Santa Fe avanzó con la implementación de la flagrancia virtual, un sistema que permitirá detenciones y allanamientos sin orden judicial cuando un delito sea captado por cámaras de seguridad

"Este año lo vamos a completar en todo el cordón sur. Vamos a tener unas 7000 cámaras en esta zona", dijo Cococcioni.

El ministro de Seguridad de Santa Fe , Pablo Cococcioni , brindó detalles sobre los cambios legales que permiten detenciones y allanamientos en casos de flagrancia virtual , una herramienta que busca agilizar las investigaciones penales cuando un delito es captado por cámaras de seguridad .

Durante los últimos días, una modificación de la Ley de Inteligencia Nacional habilitó a las fuerzas policiales a detener personas o allanar domicilios sin orden judicial previa , siempre que exista evidencia concreta de un delito en curso registrada por sistemas de videovigilancia . Desde el Ministerio de Justicia de Santa Fe consideran que se trata de un avance clave para ganar celeridad en la lucha contra el delito .

En ese marco, Cococcioni aclaró que la normativa no es completamente nueva: “La ley desde siempre permitió que, en casos urgentes, puedan aprehenderse personas e incluso allanarse una morada sin orden judicial, cuando la necesidad hace inviable la comunicación con la fiscalía”.

Tecnología e inteligencia artificial al servicio de la seguridad

El funcionario remarcó que la provincia ya comenzó a implementar un plan integral de seguridad apoyado en tecnología, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa de las fuerzas policiales.

“Estamos implementando un sistema de videovigilancia que trabaja con inteligencia artificial, que nos permite analizar situaciones casi en tiempo real. Si estamos viendo un delito en la calle y no podemos actuar de inmediato, perdemos la posibilidad de prevención o de capturar al delincuente”, explicó.

Además, recordó que hace un año y medio se reformó el Código Procesal Penal, ampliando los supuestos de allanamientos sin orden judicial, incorporando aquellos delitos que no solo pueden observarse a simple vista, sino también mediante medios tecnológicos.

Ejemplos de aplicación de la flagrancia virtual

Cococcioni detalló situaciones concretas en las que se podrá actuar bajo este esquema: “Un robo, un homicidio o una balacera en la que los delincuentes escapan pero quedan registrados por las cámaras. El sistema puede identificar vehículos o personas, trazar recorridos y detectar el lugar donde se refugiaron. En esos casos, allanar de inmediato es clave, porque esperar una orden judicial puede permitir que el sospechoso se fugue”.

Implementación progresiva y controlada

Si bien el ministro aclaró que el sistema aún se encuentra en etapa de prueba y bajo monitoreo, adelantó que su implementación avanzará durante este año: “En 2026 vamos a completar el sistema en todo el cordón sur, con alrededor de 7.000 cámaras, y se sumarán también dispositivos en la ciudad de Santa Fe”.

Desde el gobierno provincial aseguran que la flagrancia virtual será una herramienta central para combatir el delito en tiempo real, siempre bajo controles legales y supervisión judicial posterior.

• LEER MÁS: Santa Fe habilita la "flagrancia virtual" para actuar en delitos detectados por cámaras de seguridad y sistemas de IA