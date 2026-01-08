Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe habilita la "flagrancia virtual" para actuar en delitos detectados por cámaras de seguridad y sistemas de IA

El ministro de Justicia y Seguridad explicó la resolución que habilita allanamientos sin orden judicial cuando un delito reciente es detectado a través de cámaras y sistemas de inteligencia artificial. El sistema avanza en Rosario y se extenderá a Santa Fe.

8 de enero 2026 · 15:16hs
El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, explicó en qué consiste la resolución que habilita a las fuerzas de seguridad a actuar en casos de “flagrancia virtual”, una figura que permite realizar allanamientos sin orden judicial cuando los autores de un delito reciente son detectados a través de cámaras de videovigilancia e inteligencia artificial.

La medida se enmarca en la fuerte inversión en tecnología aplicada a la seguridad que viene realizando el Gobierno Provincial, lo que —según señaló el funcionario— exige actualizar los marcos normativos para que esas herramientas puedan utilizarse de manera efectiva.

En ese sentido, remarcó que Rosario, el Gran Rosario, el cordón industrial y la ciudad de Santa Fe estarán monitoreados con cámaras de última generación que permitirán detectar, prevenir y esclarecer delitos en tiempo real o casi real.

Para el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, "nadie puede decir que un chico de 14 años no comprende la criminalidad de matar"

“Este 2026 ya comenzó en Rosario con la implementación de un sistema de alta tecnología denominado Lince, que es monitoreo con Inteligencia Artificial. Hoy funciona al 70% y va a llegar al 100% durante el año. En el corredor del Gran Rosario y el cordón industrial vamos a tener unas 7.000 cámaras funcionando, para monitorear, prevenir y también resolver casos en tiempo real o casi real”, explicó Cococcioni en diálogo con los medios.

En ese contexto, el ministro destacó que fue necesario adecuar la normativa vigente para que se considere como flagrancia un hecho detectado por cámaras, aunque haya transcurrido un corto lapso de tiempo desde su comisión.

“La semana pasada sacamos desde el Ministerio de Justicia y Seguridad una resolución que protocoliza las situaciones de flagrancia virtual, porque la camarización del espacio público y el uso de la Inteligencia Artificial plantean un nuevo escenario para utilizar herramientas que la ley ya prevé y que nosotros incorporamos en las reformas al Código Procesal Penal”, sostuvo.

Para graficar el alcance del cambio, Cococcioni brindó un ejemplo concreto: “Hasta el momento se consideraba flagrancia cuando el policía venía corriendo atrás del ladrón. Ahora puede considerarse flagrancia ver algo que pasó hace una hora, y que mediante sistemas de analítica de video en tiempo real o cercano al real se detecta y se trabaja legalmente en la misma sintonía”.

Preocupación de la Red de Vecinales por la inseguridad: alertan por el aumento de delitos y la falta de denuncias al 911

En ese sentido, remarcó que Santa Fe ya está en condiciones de realizar allanamientos sin orden judicial en los casos detectados a través del sistema BriefCam, integrado a la unidad Lince.

Finalmente, el funcionario subrayó que este avance coloca a la provincia en un lugar destacado a nivel nacional y señaló que uno de los principales desafíos para 2026 será profundizar el desarrollo tecnológico y garantizar una respuesta operativa inmediata. “La idea es que cuando algo es detectado por la unidad Lince se desencadenen automáticamente detenciones, aprehensiones y allanamientos, evitando investigaciones que luego podrían extenderse durante meses”, concluyó.

Santa Fe inteligencia artificial virtual cámaras
