Santa Fe de cara a la temporada de verano: la Municipalidad realiza trabajos en los parques

Los trabajos incluyen limpieza, pintura, piletones, bombas e infraestructura. La puesta en valor de los grandes parques de Santa Fe es uno de los principales ejes de la gestión del intendente Poletti

La Municipalidad de Santa Fe avanza con distintas tareas de mantenimiento en el Parque del Sur y parque Juan de Garay , para ponerlos en condiciones de cara a la temporada estival. Se iniciaron trabajos que incluye limpieza general, pintura, refacción de piletones , mantenimiento de bombas e infraestructura sanitaria de los parques .

Tal como sucedió el año pasado, se realizó una intervención estructural en los piletones, junto con el mantenimiento necesario para ponerlos en marcha. Con ese fin, se concretó el retiro de la pintura vieja para el posterior repintado. Además, en el Parque Juan de Garay se están poniendo en condiciones los sanitarios existentes y previendo la instalación de baños químicos para reforzar los servicios.

En el Parque del Sur, sumado a las tareas de mantenimiento de los piletones, se trabaja en el relleno del área de arena en ambos extremos del lago, mientras que se reacondiciona el sector destinado a los food trucks, que volverán a instalarse próximamente. En paralelo, se realiza corte de césped y tareas de mantenimiento de las luminarias existentes.

Respecto al funcionamiento de las bombas de agua en el lago del Parque del Sur, el secretario de Gestión Urbana y Ambiente, Guillermo Ferrero destacó que se llevaron a cabo tareas de mantenimiento en las bombas de los chorros y se están instalando las tres bombas para oxigenar el agua del lago, con una inversión de más de 100 millones de pesos.

Asimismo, Ferrero recordó que el sistema de mantenimiento del agua en los piletones implica el vaciado los lunes, la limpieza los martes y la recarga de agua los miércoles para garantizar agua limpia durante los días del fin de semana que tienen mayor uso.

Por último, el funcionario destacó el mantenimiento que durante todo el año tuvieron estos grandes parques a cargo del personal municipal. “Nuestro objetivo es que los santafesinos sigan apropiándose de los espacios públicos, que estén en condiciones y sean un lugar de encuentro y disfrute para todos”, subrayó Ferrero.