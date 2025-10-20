Uno Santa Fe | Santa Fe | inscripciones

Abren las inscripciones para las colonias de vacaciones 2026 de la Municipalidad de Santa Fe

Desde hoy lunes 20 de octubre y hasta el 5 de diciembre estarán abiertas las inscripciones para las colonias de vacaciones municipales 2026

20 de octubre 2025 · 09:55hs
Desde este lunes 20 de octubre y hasta el 5 de diciembre abren las inscripciones para las colonias de vacaciones municipales 2026, gratuitas, para disfrutar del verano en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe. Las inscripciones podrán realizarse de 8 a 18 en la Subsecretaría de Deportes (Av. Almirante Brown 5294) y en las Estaciones Municipales.

Las actividades se desarrollarán del 5 de enero al 13 de febrero, destinadas a niños de 6 a 13 años, y a adultos mayores desde los 60 años. Este año el programa contará con un cupo de 2.500 colonos, distribuidos en diferentes espacios de la ciudad. Las colonias se llevarán a cabo en predios equipados para la actividad dentro del ámbito de nuestra ciudad, garantizando las condiciones adecuadas para el desarrollo de las propuestas.

Las colonias municipales se consolidan año tras año como un espacio gratuito y accesible para disfrutar del verano, fomentar la inclusión y fortalecer los lazos comunitarios. En esta edición, las propuestas combinarán las clásicas actividades recreativas y deportivas con juegos inspirados en los Juegos Suramericanos, promoviendo el trabajo en equipo, la convivencia y los hábitos saludables.

Convocatoria abierta para profesores de educación física

Además, la Municipalidad abrió una convocatoria a profesores de Educación Física interesados en formar parte del equipo del trabajo de las colonias. Quienes deseen postularse deberán presentarse personalmente con su currículum vitae en la Subsecretaría de Deportes (Av. Almirante Brown 5294), a partir del lunes 20 de octubre, en el horario de 8 a 18, hasta completar el cupo.

