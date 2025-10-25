Perrone se afianza entre los primeros del Moto 3 y largará séptimo en Malasia

Uno Santa Fe | Ovación | Moto 3

25 de octubre 2025 · 12:01hs
El argentino Valentín Perrone (KTM) redondeó una buena clasificación en el Gran Premio de Malasia de Moto 3 y largará en el séptimo lugar en la carrera de este domingo. El otro piloto albiceleste, Marco Morelli (Honda), comenzará en el 20° puesto.

Perrone, que con solo 17 años está teniendo una gran temporada debut en la categoría, donde marcha noveno en el campeonato, registró un tiempo de 2:10,297 en su mejor vuelta, lo que le permitió conseguir el séptimo puesto de largada. Incluso estuvo a una milésima del español Álvaro Carpe, quien cerrará la segunda fila.

El joven argentino marcha noveno en el campeonato y busca recuperarse luego de no poder sumar puntos en las últimas dos fechas, que fueron en Indonesia y en Australia.

Morelli, por su parte, quedó eliminado en la Q1, por lo que largará desde el fondo y tendrá que protagonizar una buena remontada si quiere sumar puntos. De todas maneras, está disputando recién su séptimo Gran Premio en la categoría e incluso ya se dio el gusto de sumar puntos en los GP de República Checa e Indonesia, en los que terminó 13° y 14°, respectivamente.

La pole position quedó en manos del español David Almansa (Honda), gracias a su registro de 2:09,846, mientras que la primera fila la completarán el japonés Taiyo Furusato (Honda) y el español y campeón José Antonio Rueda (KTM).

Bagnaia, imbatible en MotoGP

En lo que respecta al MotoGP, el triunfo en la carrera sprint quedó en manos del italiano Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati), quien se muestra imbatible en el Circuito Internacional de Sepang, ya que también había conseguido la pole position.

El podio lo completaron el español Alex Márquez (Ducati), quien se aseguró el subcampeonato, y el italiano Franco Morbidelli (Ducati). Los otros pilotos que sumaron puntos fueron Fabio Quartararo, Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Joan Mir, Fabio Di Giannantonio y Johann Zarco.

Cabe recordar que las últimas fechas del campeonato de MotoGP no cuentan con la presencia del campeón de la categoría, el español Marc Márquez, debido a la lesión que sufrió durante el GP de Indonesia. La carrera principal del GP de Malasia de MotoGP será este domingo, a las 4 de la madrugada.

