Madelón tiene el camino libre en Unión para insistir con la fórmula para visitar a Newell's

El plantel de Unión retomará las tareas este lunes con miras a visitar a Newell's por la fecha 14 y con chances concretas de que Leonardo Madelón repita los 11

25 de octubre 2025 · 14:50hs
Después de la exhibición ante Defensa y Justicia, donde Unión goleó en el 15 de Abril, Leonardo Madelón parece haber encontrado el punto justo de equilibrio y funcionamiento. Por eso, de cara al duelo de la fecha 14 del Clausura frente a Newell’s, evalúa mantener la idea.

El cuerpo técnico aprovechó una semana tranquika para bajar tensiones y sostener el ánimo alto, liberando al plantel durante el fin de semana antes de retomar los entrenamientos el lunes en Casasol. El ambiente es de confianza y vitalidad después del bache de cuatro encuentros sin ganar.

Si bien todavía quedan días de trabajo por delante, el panorama no presenta grandes incógnitas. La única baja confirmada es la de Augusto Solari, quien sufrió un desgarro en el cuádriceps de la pierna derecha. En contrapartida, Julián Palacios evolucionó de su contractura y estará disponible, lo que despeja cualquier duda en la mitad de la cancha.

¿Para Madelón será otra equipo que gana no se toca en Unión?

Así, Madelón podría apostar por la fórmula que mejor resultado le dio: presión alta, intensidad en las bandas y un bloque corto que ataca y defiende con la misma convicción. La idea es no tocar lo que funciona y trasladar esa identidad al Coloso Marcelo Bielsa, donde Unión buscará dar otro golpe para afianzarse en zona de playoffs.

La goleada ante Defensa no solo dejó tres puntos, sino también una sensación otra vez deequipo sólido y confiado. Por eso, Madelón lo tiene claro: cuando el funcionamiento responde, lo mejor es insistir con lo mismo y en Rosario, Unión intentará confirmar que su buen momento no fue casualidad.

