Crisis económica: la provincia de Santa Fe perdió 15.000 puestos registrados y más de 2.000 empresas desde 2023

Los sectores más golpeados fueron transporte, industria y servicios domésticos. Desde la Legislatura advierten que crece la precarización y la informalidad.

La crisis económica sigue dejando huellas en el entramado productivo santafesino. Entre diciembre de 2023 y julio de este año, cerraron 2.120 empresas en la provincia de Santa Fe , de acuerdo a los registros de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) .

“ Son tres y media por día durante 20 meses consecutivos. Esto representa el 10% de lo que sucede a nivel nacional y es una muestra más de que la crisis golpea sobre todo a las provincias productivas ”, señaló el diputado provincial Joaquín Blanco , presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara baja.

En diciembre de 2023 existían 50.774 unidades productivas en Santa Fe; para julio de 2025 quedaban 48.654, lo que representa una caída del 4% en casi dos años.

“Esto grafica lo que venimos advirtiendo: el modelo del Gobierno Nacional no ofrece salida. Las empresas cierran sus puertas, la gente se queda sin trabajo y cada vez más trabajadores buscan un segundo empleo para llegar a fin de mes”, expresó Blanco, en el marco de los informes sobre actividad y empleo que elabora la comisión.

Los más afectados

A nivel nacional, entre diciembre de 2023 y julio de 2025 cerraron 18.624 empresas, un promedio de 30 por día. Santa Fe representa casi el 12% de esa cifra, ubicándose por detrás de Buenos Aires (4.896 cierres), Córdoba (2.848) y Capital Federal (2.409).

El sector más afectado en Santa Fe fue el de Servicios de Transporte y Almacenamiento, con 906 empresas menos, seguido por la Industria Manufacturera (243), Agricultura y Ganadería (203) y la Construcción (162).

El retroceso también se refleja en el empleo registrado: entre diciembre de 2023 y julio de 2025, se perdieron 15.128 puestos de trabajo formales. La Industria Manufacturera fue el rubro más golpeado con 6.965 empleos menos, seguida por la Construcción (2.493) y Servicios y Transporte de Almacenamiento (2.249).

Informalidad

El informe detalla además que en el Servicio de Casas Particulares se perdieron 3.378 trabajadores y 2.690 empleadores registrados. “Eso muchas veces no significa pérdida de empleo sino paso a la informalidad, porque dejan de realizar aportes. Es uno de los grandes signos de este modelo: la precarización laboral, que impacta sobre los sectores más vulnerables”, remarcó el legislador socialista.

Finalmente, Blanco sostuvo que “la propuesta de Milei y Caputo está agotada. Proponen un país sin Pymes, con trabajadores sumergidos en la informalidad, con bicicleta financiera y pidiendo ayuda a los mercados internacionales. Es un modelo que golpea fuerte en las provincias productivas como la nuestra”.