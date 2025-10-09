Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe dará obra social a las fuerzas federales que se quedaron sin cobertura

Habrá un complemento para los efectivos en servicio del Plan Bandera que combaten la inseguridad y tienen problemas con Iosfa. Será a través de Iapos y el Tesoro

9 de octubre 2025 · 11:15hs
Santa Fe cubrirá prestaciones a través de Iapos a los efectivos del Plan Bandera 

Foto: Archivo / La Capital.

Santa Fe cubrirá prestaciones a través de Iapos a los efectivos del Plan Bandera  

El gobierno de Santa Fe tuvo reflejos para acercar una solución a los efectivos que se encuentran prestando servicio en la provincia en el marco del Plan Bandera y se quedaron sin cobertura de la obra social Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa).

A partir de un convenio se le otorgará un servicio complementario a través del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos). La medida se efectiviza a través de un convenio entre el ministerio de Seguridad de la Nación; y de Justicia y Seguridad, y de Economía de la Santa Fe.

Los ministros provinciales de dichas carteras, Pablo Cococcioni y Pablo Olivares, y el subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad Nacional, Federico Angelini, brindaron detalles del servicio complementario de salud que la provincia otorgará.

Santa Fe y la obra social

“En reconocimiento al trabajo que realizan de forma conjunta con la Policía de Santa Fe, el gobierno provincial otorgará un servicio de salud complementario a las Fuerzas Federales (Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional), cuando su prestador habitual (Iosfa) no pueda brindarlo”.

2024-09-02 bullrich pullaro by_CMutti 80453104.jpg
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro

Los aportes saldrán del tesoro provincial y se implementará a través del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos). “Además, es una solución a los prestadores de salud de Rosario. Al no recibir los pagos de Iosfa, los pone en un lugar muy incómodo de cortar las prestaciones a quienes vienen a cuidar a Rosario”, explicaron desde el gobierno santafesino a La Capital.

El gobierno de Santa Fe lo considera un reconocimiento al trabajo que realizan conjuntamente con la policía provincial, en el marco del Plan Bandera, que despliega trabajo territorial sobre todo en Rosario.

La delegación Rosario de Iosfa nuclea a toda la 2ª circunscripción de Santa Fe, contiene a casi 20 mil afiliados entre civiles trabajadores de oficinas dentro de unidades militares, personal de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y personal de seguridad de las tres fuerzas: Ejercito, Fuerza Área y Armada. Además, cada afiliado tiene la posibilidad de sumar integrantes de su familia.

Santa Fe Iapos Pablo Olivares
