Proyectan una cosecha histórica de trigo en Santa Fe y la región núcleo: alcanzaría los 23 millones de toneladas

La primera estimación del ciclo indica rendimientos récord en Santa Fe y la región núcleo, aunque algunas provincias enfrentan pérdidas por excesos hídricos.

La campaña de trigo 2025/26 comienza con expectativas excepcionales en Argentina. Según técnicos y especialistas, “nunca vimos a los trigos así” , comentario que se repite incluso entre profesionales con más de 30 años de experiencia.

La primera estimación apunta a una producción de 23 millones de toneladas , cifra que iguala el récord productivo del ciclo 2021/22 .

Los datos surgen de un informe publicado por la Bolsa de Comercio de Rosario.

el escenario positivo se debe a reservas de agua en los suelos por lluvias abundantes durante el otoño, seguidas de precipitaciones históricas en julio y agosto. En localidades como Gancedo, Chaco, las lluvias de agosto superaron los registros históricos de 115 años, permitiendo recuperar lotes que parecían condenados al fracaso. Como resultado, los rindes podrían superar los 20 a 23 quintales por hectárea, casi equivalentes a dos cosechas normales para algunas provincias.

campaña de trigo

En la región núcleo, que incluye el norte y centro de Santa Fe, el trigo presenta un rinde base de 40 qq/ha, con posibilidades de representar casi un tercio de la producción nacional. Córdoba, La Pampa y Entre Ríos también muestran condiciones muy favorables, mientras que Buenos Aires enfrenta los excesos hídricos, con más de 210.000 hectáreas afectadas, principalmente en el centro-norte de la provincia.

A nivel nacional, se espera un promedio de rinde de 35,4 qq/ha, aunque se estima un descuento de 403.000 hectáreas debido a inundaciones.

Los técnicos advierten que el trigo, a diferencia de otros cultivos como soja o maíz, debe superar riesgos climáticos como heladas tardías o pulsos de aire caliente (“sopletes”), que podrían afectar la etapa de llenado del grano.

En paralelo, la siembra de maíz temprano avanza pese a las lluvias frecuentes, con un total proyectado de 9,7 millones de hectáreas y una producción estimada de 61 millones de toneladas, cifra inédita para el país.

La soja, que comenzará a sembrarse en breve, muestra un área de 16,4 millones de hectáreas, con una ligera caída interanual del 7%, pero con expectativas de producción normal de 47 millones de toneladas si las condiciones climáticas acompañan.

En conclusión, la campaña agrícola argentina 2025/26 se perfila como un año histórico para el trigo, con rendimientos y cosechas que podrían superar ampliamente los registros recientes, mientras que el maíz y la soja mantienen perspectivas de crecimiento, bajo la vigilancia constante de técnicos y productores sobre el clima y la gestión del agua.