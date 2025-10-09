Colón acelera rescisiones de contratos tras el acuerdo con Joel Soñora

Los dirigentes de Colón acordaron la rescisión de contrato de Joel Soñora, y agilizan las gestiones para cerrar más desvinculaciones antes de fin de año.

En Colón la depuración del plantel ya está en marcha. Tras el cierre de la fase regular, la dirigencia comenzó a reordenar el plantel profesional, con el objetivo de reducir el número de contratos para dejar al club lo más ordenado posible, debido a que dejarán su cargo el 1 de diciembre.

La primera gestión en concretarse fue la rescisión de contrato de Joel Soñora , quien dejó la institución luego de un acuerdo entre las partes. Pero el volante no será el único que se despedirá del club, ya que el proceso de depuración continúa y abarca a varios nombres importantes del plantel rojinegro.

En esa línea, los dirigentes mantienen conversaciones con José Barreto, Facundo Sánchez y Cristian García (tiene vínculo hasta el 31 de diciembre de 2026), con la intención de llegar a un entendimiento similar al de Soñora. En tanto, el caso del arquero Marcos Díaz sigue siendo un tema pendiente: pese a los intentos de la comisión directiva, no hubo avances concretos para rescindir su vínculo, por lo que su situación se mantiene en stand by.

Según el registro oficial, Colón tiene un importante grupo de jugadores que finalizan su contrato el próximo 31 de diciembre. La nómina incluye a: Marcos Díaz, Gonzalo Bettini, Nicolás Fernández, Oscar Garrido, Emmanuel Gigliotti, Facundo Sánchez, Joel Soñora, José Barreto, Federico Jourdan, Guillermo Ortiz, Kevin Colli, Christian Bernardi, Brian Negro y los juveniles Lautaro Laborie, Alex Aranda y Conrado Ibarra.

Los casos especiales en Colón

Los juveniles son quienes cuentan con mayores chances de continuar, mientras que algunos nombres con trayectoria —como Ortiz, Colli, Bernardi y Jourdan— podrían entrar en nuevas negociaciones, dependiendo del proyecto deportivo que impulse la futura dirigencia.

La incertidumbre política del club, que atraviesa un período de transición, también influye en las decisiones contractuales. Por ahora, el foco está puesto en ordenar la situación administrativa y deportiva, reducir compromisos económicos y dejar terreno allanado para el próximo cuerpo técnico.

Con varias salidas por definir y posibles renovaciones en evaluación, Colón se prepara para un recambio profundo. La idea es conformar un plantel más reducido, competitivo y alineado con las metas del nuevo ciclo que comenzará tras las elecciones en la institución del barrio Centenario.