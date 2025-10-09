Maximiliano Salas podrá jugar ante Sarmiento tras la reducción de su sanción

El Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió habilitar al delantero de River, que cumplió una sola fecha de suspensión.

River recibió una buena noticia en medio de una semana cargada de bajas: Maximiliano Salas fue habilitado para jugar frente a Sarmiento de Junín, luego de que el Tribunal de Disciplina de la AFA redujera su sanción de dos a un solo partido .

De esta manera, el delantero podrá estar disponible para Marcelo Gallardo en el compromiso del próximo domingo, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura.

El fallo fue oficializado en el último boletín del organismo, donde se informó que “se le da por cumplida la sanción al jugador Maximiliano Salas”.

La expulsión de Salas en River

El ex Racing había sido expulsado ante Deportivo Riestra por “lenguaje ofensivo, grosero u obsceno” hacia un asistente, pero la dirigencia de River presentó un descargo formal solicitando la revisión del castigo, que finalmente prosperó.

El regreso del atacante llega en un momento clave para el equipo, que enfrentará el duelo en el Monumental con múltiples ausencias por convocatorias a selecciones nacionales y algunas lesiones.

Salas ya cumplió su fecha de suspensión en la derrota ante Rosario Central y volverá a ser una alternativa importante en la ofensiva, donde Gallardo analiza acompañarlo con Colidio o Borja.

En lo que va del torneo, Salas disputó 821 minutos, marcó cuatro goles y dio dos asistencias en 11 partidos, consolidándose como una pieza fundamental en el esquema millonario.