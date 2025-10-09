Uno Santa Fe | Ovación | Salas

Maximiliano Salas podrá jugar ante Sarmiento tras la reducción de su sanción

El Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió habilitar al delantero de River, que cumplió una sola fecha de suspensión.

Ovación

Por Ovación

9 de octubre 2025 · 13:14hs
Maximiliano Salas podrá jugar ante Sarmiento tras la reducción de su sanción

River recibió una buena noticia en medio de una semana cargada de bajas: Maximiliano Salas fue habilitado para jugar frente a Sarmiento de Junín, luego de que el Tribunal de Disciplina de la AFA redujera su sanción de dos a un solo partido.

De esta manera, el delantero podrá estar disponible para Marcelo Gallardo en el compromiso del próximo domingo, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura.

El fallo fue oficializado en el último boletín del organismo, donde se informó que “se le da por cumplida la sanción al jugador Maximiliano Salas”.

La expulsión de Salas en River

El ex Racing había sido expulsado ante Deportivo Riestra por “lenguaje ofensivo, grosero u obsceno” hacia un asistente, pero la dirigencia de River presentó un descargo formal solicitando la revisión del castigo, que finalmente prosperó.

El regreso del atacante llega en un momento clave para el equipo, que enfrentará el duelo en el Monumental con múltiples ausencias por convocatorias a selecciones nacionales y algunas lesiones.

Salas ya cumplió su fecha de suspensión en la derrota ante Rosario Central y volverá a ser una alternativa importante en la ofensiva, donde Gallardo analiza acompañarlo con Colidio o Borja.

En lo que va del torneo, Salas disputó 821 minutos, marcó cuatro goles y dio dos asistencias en 11 partidos, consolidándose como una pieza fundamental en el esquema millonario.

Salas Sarmiento River
Noticias relacionadas
el plantel de rosario central viajara a la bombonera para despedir a miguel angel russo

El plantel de Rosario Central viajará a La Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo

Arquería Echeverría brilló en la ciudad de Mar del Plata.

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

llega la 1ª maraton lagunera del club de regatas santa fe

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

el mensaje de ubeda por la muerte de russo: maestro, amigo y hermano

El mensaje de Úbeda por la muerte de Russo: "Maestro, amigo y hermano"

Lo último

Unión ya sabe cuándo recibirá a Defensa y Justicia por la fecha 13 del Clausura

Unión ya sabe cuándo recibirá a Defensa y Justicia por la fecha 13 del Clausura

El gesto de River para homenajear a Miguel Russo

El gesto de River para homenajear a Miguel Russo

Messi también le dio el pésame a la familia de Russo

Messi también le dio el pésame a la familia de Russo

Último Momento
Unión ya sabe cuándo recibirá a Defensa y Justicia por la fecha 13 del Clausura

Unión ya sabe cuándo recibirá a Defensa y Justicia por la fecha 13 del Clausura

El gesto de River para homenajear a Miguel Russo

El gesto de River para homenajear a Miguel Russo

Messi también le dio el pésame a la familia de Russo

Messi también le dio el pésame a la familia de Russo

Créditos Nido: la lista de los 300 beneficiarios de Santa Fe que ganaron en el último sorteo

Créditos Nido: la lista de los 300 beneficiarios de Santa Fe que ganaron en el último sorteo

El aspecto donde Bernardi fue de lo mejorcito en Colón tras una penosa campaña

El aspecto donde Bernardi fue de lo "mejorcito" en Colón tras una penosa campaña

Ovación
¿Quiénes siguen? Colón acelera rescisiones de contratos tras el acuerdo con Joel Soñora

¿Quiénes siguen? Colón acelera rescisiones de contratos tras el acuerdo con Joel Soñora

A más de un mes de los comicios, el escenario político en Colón empieza a clarificarse

A más de un mes de los comicios, el escenario político en Colón empieza a clarificarse

Diego Armando Díaz sigue bajo observación y es baja en Unión

Diego Armando Díaz sigue bajo observación y es baja en Unión

Miguel Ángel Russo ya es velado en La Bombonera

Miguel Ángel Russo ya es velado en La Bombonera

El mensaje de Úbeda por la muerte de Russo: Maestro, amigo y hermano

El mensaje de Úbeda por la muerte de Russo: "Maestro, amigo y hermano"

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos