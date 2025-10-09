Uno Santa Fe | Colón | Colón

Medrán, entre la continuidad firmada en Colón y un crédito en baja para las elecciones

Ezequiel Medrán sumó apenas 5 puntos de 21 posibles y fue perdiendo crédito en algunos candidatos a presidente de Colón. El dato: no tiene cláusula de salida

9 de octubre 2025 · 15:52hs
Medrán, entre la continuidad firmada en Colón y un crédito en baja para las elecciones

Ezequiel Medrán atraviesa semanas decisivas en Colón. Si bien el entrenador tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026 y no cuenta con cláusula de salida —algo que él mismo confirmó y llamó mucho la atención por el escenario—, su futuro parece mucho menos claro que cuando estampó la firma.

El DT había plantado bandera en su idea de encarar el nuevo proyecto deportivo, convencido de que podía sostener un proceso. Sin embargo, los números recientes no lo acompañan: apenas cinco puntos de 21 en juego. Una cosecha que encendió las alarmas y le hizo perder crédito en buena parte del universo sabalero.

¿Medrán perdió fuerza en Colón?

A medida que se acercan las elecciones del 30 de noviembre, la incertidumbre crece. Muchos de los candidatos que lo tenían en sus planes comenzaron a repensar su postura. La falta de resultados debilitó su figura y desde algunos sectores —incluso del propio Vignattismo— ya manejarían otros nombres para conducir al equipo en 2026.

Medrán, por ahora sin nada claro para el 2026.

Medrán, por su parte, intenta mantener el foco en el trabajo, aunque ciertos gestos no pasaron inadvertidos. En los últimos días, no asistió al partido de reserva y prefirió recibir un informe a distancia, un detalle que no pasó desapercibido.

Con el torneo llegando a su fin y el proceso electoral en el horizonte, el escenario es claro: el proyecto que imaginaba Ezequiel Medrán está en veremos. Lo que parecía un ciclo largo hoy depende, más que nunca, de lo que decidan las urnas y de cómo cada grupo político evalúe el rumbo deportivo del nuevo Colón 2026.

