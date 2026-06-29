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El policía herido en una gresca tras un partido de fútbol en Carcarañá tiene muerte cerebral

El agente de 33 años permanece internado en el Heca desde el domingo, cuando sufrió una grave lesión en la cabeza durante una gresca

29 de junio 2026 · 08:57hs
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Hospital de Emergencias Clemente Álvarez

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Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, Rosario 

El policía que ingresó en grave estado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) después de haber sido herido durante una gresca en un partido de fútbol en Carcarañá tiene muerte cerebral, según confirmaron fuentes del caso. Es decir que su estado es irreversible.

El agente, identificado como Damián L., de 33 años, había sido trasladado de urgencia a Rosario este domingo por la noche, luego de sufrir una gravísima lesión en la cabeza durante incidentes registrados en el Club Atlético Carcarañá.

De acuerdo a la información oficial inicial, el episodio ocurrió alrededor de las 19, en medio de una pelea desatada durante un partido de fútbol. En ese contexto, el policía recibió el impacto de un piedrazo, perdió la estabilidad y cayó contra una estructura metálica. Como consecuencia del golpe, sufrió una severa lesión en la región occipital del cráneo.

El violento episodio ocurrió durante la final de la Liga Cañadense de fútbol, donde Sportivo Las Parejas derrotó a Cremería. Al terminar el partido se produjeron incidentes, en medio de los cuales fue atacado el agente, quien habitualmente cumplía funciones en el Comando Radioeléctrico de Roldán.

Por la gravedad del cuadro, una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) lo trasladó al Heca con custodia y acompañamiento de móviles de la Unidad Regional XVII, para garantizar un ingreso rápido al centro de salud.

Una vez en el hospital, los médicos constataron la gravedad de la herida, el paciente fue intubado y quedó internado con pronóstico reservado. En las últimas horas, su situación derivó en un diagnóstico de muerte cerebral.

El caso es investigado por la Fiscalía para determinar cómo se produjo la agresión y quiénes participaron de la gresca que terminó con el policía gravemente herido. Había cuatro personas demoradas.

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