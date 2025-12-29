Uno Santa Fe | Santa Fe | helicóptero

Un helicóptero nuevo y 90 camionetas 0km adaptadas para el patrullaje de la Policía en la ciudad de Santa Fe

Se trata de un helicóptero Robinson R44 Raven I adaptado para la tarea policial, y de una nueva tanda de móviles policiales 0 km adquiridos por licitación pública en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad.

29 de diciembre 2025 · 19:15hs
Este martes por la mañana, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe realizará la entrega de un helicóptero Robinson R44 Raven I y de 90 camionetas 0 km adaptadas para el patrullaje, destinadas para la Unidad Regional I de La Capital. Encabezado por autoridades provinciales, el acto tendrá lugar a las 9 en La Redonda, ubicada en Salvador de Carril y Pedro Vittori.

En esencia, el nuevo helicóptero que incorporará la Policía santafesina es un monomotor especialmente adaptado para tareas de seguridad y patrullaje, incluyendo logística y capacitación; está equipado con motor Lycoming O-540 de seis cilindros, tiene una potencia de despegue de 230 SHP y capacidad de carga de hasta 900 libras y es apto para operar con dos pilotos y dos pasajeros.

image
image

Camionetas

Por su parte, la camionetas son marca Chevrolet y modelo Montana. Están totalmente equipadas para patrullaje. Cabe señalar que estos móviles policiales forman parte de las 720 nuevas unidades que adquirió este año el Gobierno de Santa Fe en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad. Entre otras características, estas nuevas camionetas cuentan con tracción 4x2, paragolpes reforzados y rejas de protección para las luces, equipadas con pantalla táctil, cámara de estacionamiento y sensores.

Estos vehículos policiales están preparados para patrullar en zonas urbanas, rurales y caminos difíciles, ya que son una herramienta clave para la seguridad en la provincia por su robustez, capacidad todoterreno y equipamiento de seguridad.

