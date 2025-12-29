Radiografía del peligro vial en Santa Fe: 7 de cada 10 motociclistas en la ciudad no usan casco

El dato fue revelado por la Asociación Civil Factor Vial, que advirtió sobre el crecimiento de la mortalidad en accidentes. Franco Romanello, referente de la entidad, comparó el impacto de un golpe en moto sin protección con saltar desde un séptimo piso.

La crisis de seguridad vial en las calles santafesinas alcanzó una cifra alarmante. Según un informe reciente de la Asociación Civil Factor Vial, el 70% de los motociclistas prescinde del uso del casco, una situación que se observa a toda hora y en todas las zonas de la ciudad.

Dicha negligencia se traduce directamente en un incremento de la mortalidad joven y adulta en siniestros de tránsito, donde la falta de protección craneal resulta fatal en la mayoría de los casos.

Un impacto mortal: la física del accidente

Franco Romanello, especialista en seguridad vial y presidente de la asociación, fue contundente al explicar el peligro físico que corren los conductores. En declaraciones a Sol Play, graficó la gravedad del asunto con una analogía impactante: "Caer de la moto sin casco equivale a caer de un séptimo piso".

Según el experto, el "combo letal" que hoy domina las calles es la combinación del exceso de velocidad con la ausencia de elementos de seguridad. "Las consecuencias ya las conocemos, pero parece que no terminamos de dimensionar que la vida no tiene precio", subrayó.

Hacia un trabajo mancomunado

Ante este escenario, Factor Vial inició una ronda de gestiones políticas y sociales para frenar la tendencia. Romanello confirmó que ya mantienen diálogos abiertos con el Concejo Municipal y la Agencia Provincial de Seguridad Vial, buscando coordinar acciones que vayan más allá de la sanción económica.

"Debemos insistir en la educación vial y en los controles, pero también en un trabajo conjunto con toda la ciudadanía. El casco tiene que ser algo incorporado de manera natural; no podemos permitir que haya una muerte más por una causa tan evitable", remarcó el especialista.

Finalmente, desde la asociación hicieron un llamado a la responsabilidad individual como un acto de cuidado colectivo, instando a los santafesinos a comprender que el uso de protección no es solo una norma de tránsito, sino la diferencia entre la vida y la muerte.