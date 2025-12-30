Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Un martes agobiante en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

30 de diciembre 2025 · 07:36hs
Calor extremo para despedir el año en la ciudad 

José Busiemi/UNO Santa Fe

Calor extremo para despedir el año en la ciudad 

El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado y con mucho calor con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 29º pero con una térmica de 33.2º y se espera que la máxima alcance los 38º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y se observa que si bien las condiciones meteorológicas mantienen una configuración general similar a la de ayer, la jornada se presenta con un leve ingreso de aire relativamente más fresco, lo que permite que no se observe un cambio significativo en el comportamiento de las variables atmosféricas. No obstante ello, se espera que con el correr de los días la configuración nuevamente retorne a lo que se venía observando en días anteriores.

Miércoles con cielo despejado, o con leve nubosidad con condiciones algo inestables y temperaturas con poco cambio de las mínimas, 23º y en gradual ascenso de las máximas, 40º. Vientos leves predominando del sector norte, oscilando entre el noroeste y el noreste, e incrementando su intensidad por momentos.

En tanto se espera un jueves con cielo despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche. Condiciones algo inestables a inestables con temperaturas en gradual ascenso: mínima 25º y máxima 42º. Vientos leves de direcciones variables, cambiando de leves a moderado del sector sur/sureste, con algunas ráfagas hacia la tarde/noche o la noche.

Por último, viernes con cielo parcialmente nublado a despejado con condiciones inestables, con tendencia a mejorar lenta y gradualmente y alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas del día, pero las mismas se mantienen bajas. Temperaturas en suave descenso: mínima 23º y máxima 38º. Vientos moderados del sector sur/sureste.

Santa Fe martes ciudad
