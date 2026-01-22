Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe habilitó la licencia de conducir digital con validez legal en toda la provincia

Pueden exhibirse ante controles y autoridades en territorio santafesino. Gestiones para que pueda usarse en todo el país sin necesidad de portar el carnet físico

22 de enero 2026 · 10:16hs
 Las licencias de conducir digitales en la aplicación Mi Santa Fe ya tienen validez en la provincia

gentileza

 Las licencias de conducir digitales en la aplicación Mi Santa Fe ya tienen validez en la provincia

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe informó que las licencias de conducir emitidas en el territorio provincial ya se encuentran disponibles en la aplicación Mi Santa Fe y cuentan con validez legal dentro de la provincia. De este modo, las y los ciudadanos pueden exhibir la licencia digital, a requerimiento de las autoridades, tanto en rutas como en ejidos urbanos, sin necesidad de portar el documento físico.

La medida, que forma parte del programa provincial Territorio 5.0, orientado a la transformación digital del Estado, se enmarca en la resolución emitida en diciembre de 2025 por la Secretaría de Tecnología para la Gestión del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, que establece la validez legal de los documentos digitales visualizados desde la app Mi Santa Fe. Además de la licencia de conducir, la plataforma permite acceder a certificados de vacunación, partidas de nacimiento, becas escolares y al seguimiento de trámites digitalizados.

Desde la Secretaría de Tecnología para la Gestión, su titular Ignacio Tabares explicó que la resolución “le da validez legal a Mi Santa Fe en un contexto en el que las aplicaciones digitales se convirtieron en herramientas cada vez más utilizadas por la ciudadanía”. Y agregó que esta política “apunta a hacerle la vida más fácil a los ciudadanos, generando un punto de encuentro digital que concentre trámites y documentación en un solo lugar”.

Modernización digital

La incorporación de la licencia de conducir digital forma parte del proceso de digitalización y modernización del Estado provincial, orientado a simplificar gestiones, mejorar la experiencia ciudadana y fortalecer el acceso a los servicios públicos mediante herramientas tecnológicas. Desde el Gobierno de Santa Fe destacaron que esta política contribuye a una administración pública más eficiente, segura y cercana.

Sobre la app Mi Santa Fe

La aplicación Mi Santa Fe es la plataforma digital oficial del Gobierno de la Provincia, que permite a los ciudadanos acceder desde el teléfono celular a documentación y servicios provinciales de manera simple y segura.

Puede descargarse de forma gratuita desde Google Play y App Store. Una vez instalada, las personas deben crear o vincular su cuenta con ID Ciudadana y validar sus datos para visualizar los documentos disponibles, entre ellos la licencia de conducir digital, certificados de vacunación, partidas de nacimiento y el seguimiento de trámites. La app funciona como una ventanilla única, reduce trámites presenciales y garantiza igualdad de acceso en todo el territorio provincial.

Licencias de conducir

En relación con las licencias de conducir, desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) precisaron que la totalidad de las licencias emitidas en Santa Fe ya se encuentran cargadas en la aplicación Mi Santa Fe y pueden ser exhibidas ante controles de tránsito. Al mismo tiempo, el Gobierno Provincial avanza de manera gradual en la incorporación de estas licencias a la aplicación nacional Mi Argentina, con el objetivo de que cuenten con validez en todo el país.

Al respecto, el secretario de la APSV, Carlos Torres, explicó que “este proceso será progresivo, ya que la carga de las licencias es constante y gradual. A medida que los Centros de Emisión de Licencias de la provincia emiten nuevas licencias, esas se cargan automáticamente, mientras que en paralelo se irán incorporando las anteriores hasta completar la totalidad”. Y señaló que “es un proceso que está en marcha y que pronto se verá reflejado, para beneficio de todos los ciudadanos”.

Torres aclaró además que, para visualizar la licencia digital en la aplicación Mi Argentina, las personas deberán contar con una cuenta activa y con los datos actualizados, de modo que el documento se muestre automáticamente en la sección correspondiente.

Santa Fe licencia de conducir Digital Provincia
Noticias relacionadas
El prefecto principal Juan Carlos Debailleux confirmó que habrá controles de alcoholemia; antes, durante y finalizada la competencia. 

Prefectura realizará controles en la Maratón Santa Fe-Coronda

calor que aprieta en santa fe: se vienen jornadas bien veraniegas

Calor que aprieta en Santa Fe: se vienen jornadas bien veraniegas

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

¿casualidad o estrategia? union deja pistas y la nueva camiseta empieza a hablar

¿Casualidad o estrategia? Unión deja pistas y la nueva camiseta empieza a hablar

Lo último

Murió un joven motociclista de 22 años tras chocar contra un auto estacionado en Aristóbulo del Valle

Murió un joven motociclista de 22 años tras chocar contra un auto estacionado en Aristóbulo del Valle

Preocupa el bajo cumplimiento de la Revisión Técnica Obligatoria en Santa Fe: cayó hasta un 35% la asistencia a los talleres

Preocupa el bajo cumplimiento de la Revisión Técnica Obligatoria en Santa Fe: cayó hasta un 35% la asistencia a los talleres

Gimnasia de Mendoza vuelve a Primera y estrena escenario ante Central Córdoba

Gimnasia de Mendoza vuelve a Primera y estrena escenario ante Central Córdoba

Último Momento
Murió un joven motociclista de 22 años tras chocar contra un auto estacionado en Aristóbulo del Valle

Murió un joven motociclista de 22 años tras chocar contra un auto estacionado en Aristóbulo del Valle

Preocupa el bajo cumplimiento de la Revisión Técnica Obligatoria en Santa Fe: cayó hasta un 35% la asistencia a los talleres

Preocupa el bajo cumplimiento de la Revisión Técnica Obligatoria en Santa Fe: cayó hasta un 35% la asistencia a los talleres

Gimnasia de Mendoza vuelve a Primera y estrena escenario ante Central Córdoba

Gimnasia de Mendoza vuelve a Primera y estrena escenario ante Central Córdoba

Instituto abre el Apertura ante Vélez con ilusiones renovadas en Alta Córdoba

Instituto abre el Apertura ante Vélez con ilusiones renovadas en Alta Córdoba

Julián Marcioni: Colón es un club grande y siempre candidato al ascenso

Julián Marcioni: "Colón es un club grande y siempre candidato al ascenso"

Ovación
Unión, a un paso de cerrar la llegada de un volante ofensivo

Unión, a un paso de cerrar la llegada de un volante ofensivo

El Matador jugará el domingo la revancha por el Regional Amateur

El Matador jugará el domingo la revancha por el Regional Amateur

Prefectura realizará controles en la Maratón Santa Fe-Coronda

Prefectura realizará controles en la Maratón Santa Fe-Coronda

Los Pumas 7s tienen plantel confirmado para Perth y Singapur

Los Pumas 7's tienen plantel confirmado para Perth y Singapur

Comienza la Copa Federación con cuatro representantes santafesinos

Comienza la Copa Federación con cuatro representantes santafesinos

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"