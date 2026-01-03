Santa Fe inició 2026 con múltiples ablaciones de órganos y sumó un operativo clave en Rafaela

En los primeros días del año ya se concretaron procedimientos en cuatro instituciones de la provincia. El Hospital Jaime Ferré realizó su primera ablación en el nuevo edificio, con órganos y tejidos que beneficiaron a tres personas.

La provincia de Santa Fe comenzó 2026 con una intensa actividad en materia de donación de órganos , con operativos realizados en cuatro instituciones , tres de ellas del sistema público. En ese marco, el Hospital Regional Dr. Jaime Ferré de Rafaela concretó su primera ablación de órganos desde la habilitación de su nuevo edificio, un hecho que consolida la capacidad operativa del efector.

En los primeros días de 2026 , los procedimientos realizados en la provincia permitieron obtener 8 riñones, 3 hígados, 2 páncreas y 1 corazón , en intervenciones desarrolladas en los hospitales José María Cullen , Centenario y Jaime Ferré , además de una institución privada de la ciudad de Rosario.

Uno de esos operativos se llevó adelante durante la madrugada de este sábado en Rafaela, donde se ablacionaron hígado, páncreas, ambos riñones y tejidos, lo que significó una nueva oportunidad de vida para tres personas, a partir del gesto solidario de una familia donante de la región. El procedimiento fue coordinado por el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio) junto a los equipos del hospital.

Un hito para el nuevo hospital

La ablación realizada en Rafaela marca un nuevo hito en el funcionamiento del Hospital Jaime Ferré, habilitado por el Gobierno provincial el 13 de diciembre, y demuestra la operatividad plena del nuevo edificio para procedimientos de alta complejidad.

La directora de Cudaio, Cecilia Andrada, destacó el acompañamiento a la familia donante y remarcó el valor de la decisión tomada en un contexto de profundo dolor. “Aun en ese momento tan difícil, la donación permite transformar una pérdida en esperanza para otras personas”, señaló.

Andrada recordó además que durante 2024 la provincia llevó adelante una campaña de homenaje a los santafesinos donantes de órganos desde 1982, con la plantación de 1.300 árboles en distintas localidades, iniciativa que se inició frente al nuevo edificio del Hospital Jaime Ferré.

Coordinación y trabajo en red

La funcionaria subrayó la complejidad logística que implica cada proceso de donación, que requiere la articulación de múltiples equipos de salud, la identificación de receptores compatibles y la coordinación de traslados en tiempos críticos. En ese sentido, valoró el trabajo conjunto entre el equipo de ablacionistas que se trasladó a Rafaela y el personal del efector.

Desde el hospital, la jefa de Enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva, Daniela Battaglino, destacó que se trata de “una situación de extrema delicadeza, tanto desde lo profesional como desde lo humano”, que demanda un abordaje interdisciplinario riguroso. Explicó que el cuidado del donante comienza desde el ingreso al shockroom, continúa en terapia intensiva y finaliza en quirófano, en una cadena de cuidados coordinada entre distintos servicios.

En ese proceso, remarcó, se implementa la “guardia de honor”, una práctica que acompaña al donante desde la salida de la terapia intensiva hasta el quirófano, como gesto de respeto y reconocimiento.

Por su parte, la jefa de Instrumentadores Quirúrgicos, Ivana Martínez, resaltó el compromiso del equipo quirúrgico y el trabajo articulado entre los servicios. “El procedimiento se desarrolló con responsabilidad, ética y profesionalismo, acordes a la complejidad de la intervención”, afirmó.