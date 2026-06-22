Santa Fe invirtió más de $710 mil millones en obras y equipamiento y el Gobierno habla de un récord para el período

Según datos difundidos por el Ministerio de Economía, entre enero y mayo la Provincia ejecutó más de $713.000 millones en gastos de capital. El Ejecutivo atribuyó el nivel de inversión al equilibrio fiscal, los superávits acumulados y el acceso a financiamiento externo.

La provincia de Santa Fe alcanzó un récord de inversión pública durante los primeros cinco meses de 2026 , con una ejecución de $713.305 millones en gastos de capital , destinados principalmente a obras de infraestructura y equipamiento. Según informó el Gobierno provincial, se trata del nivel más alto registrado para un período comparable.

Los números muestran que la inversión creció 72 % respecto de igual período de 2025 , mientras que el incremento llega al 40 % en términos reales frente a los primeros cinco meses de 2023 . Si la comparación se realiza con 2007, el aumento asciende al 179 % en términos reales .

Desde la administración de Maximiliano Pullaro atribuyeron este desempeño a una combinación de factores: el mantenimiento del equilibrio en las cuentas públicas, la utilización de los superávits obtenidos durante 2024 y 2025 y la posibilidad de acceder a financiamiento internacional gracias a la calificación crediticia de la provincia.

Cómo se financió la inversión

De acuerdo con los datos oficiales, los $713.305 millones invertidos se financiaron de distintas fuentes. Un 16 % provino del ahorro operativo y recursos de capital; otro 18 % correspondió a la aplicación de los superávits acumulados durante 2024 y 2025, que totalizaron $128.734 millones.

Además, un 10 % se cubrió mediante financiamiento de la CAF destinado a las obras vinculadas a los Juegos Suramericanos, mientras que el 56 % restante provino de otras fuentes de financiamiento externo.

Inversión récord en un contexto de caída de recursos

El dato adquiere relevancia en un escenario nacional marcado por la desaceleración económica y la caída de los recursos coparticipables. Desde la Casa Gris señalaron que la coparticipación federal registró una baja en términos reales durante los primeros cinco meses del año, situación que impactó sobre las finanzas provinciales.

A pesar de ello, el ministro de Economía, Pablo Olivares, sostuvo que Santa Fe logró mantener el equilibrio operativo del Estado.

"Lo que recaudamos nos alcanza para que el Estado funcione y que se puedan prestar todos los servicios", afirmó el funcionario.

En ese sentido, diferenció la estrategia provincial de la aplicada por el Gobierno nacional. "Lo hacemos sin recortar ninguna prestación, mejorando muchas e incluso sumando otras por retiro del propio Gobierno nacional, y todo manteniendo el equilibrio financiero", aseguró.

Salud, asistencia social y transporte

Desde el Ministerio de Economía destacaron que el equilibrio fiscal se sostuvo mientras se reforzaron distintas políticas públicas. Entre ellas mencionaron la ampliación de prestaciones en el sistema de salud para absorber una mayor demanda de afiliados de PAMI y personas que perdieron cobertura de obras sociales o prepagas.

También resaltaron el aumento de las partidas destinadas a la compra de medicamentos, el fortalecimiento de la asistencia alimentaria y los mayores aportes provinciales para sostener el transporte público ante la reducción de subsidios nacionales.

Por otra parte, el Gobierno destacó que las remuneraciones de los trabajadores estatales registraron un incremento interanual del 48 %, ubicándose, según indicaron, 15 puntos por encima de la inflación.

Obras para aumentar la capacidad productiva

Olivares sostuvo que el objetivo de las inversiones es incrementar la infraestructura necesaria para impulsar la actividad económica de la provincia. En ese marco mencionó proyectos vinculados a rutas, puentes, accesos portuarios, distribución eléctrica, acueductos, gasoductos y escuelas.

Según explicó, el financiamiento obtenido permitirá sostener un ritmo elevado de inversión y será amortizado en el largo plazo con el crecimiento de la actividad económica.

"Podríamos no invertir y de esta forma estar en equilibrio o tener superávit. Pero eso significaría resignar el futuro al no destinar esfuerzos a incrementar la capacidad productiva de la Provincia", planteó el ministro.

Además, destacó que entre enero de 2024 y abril de 2026 la provincia canceló $204.878 millones de deuda, equivalentes a unos 150 millones de dólares, y proyectó que hacia fines de este año el monto amortizado alcanzará los $362.358 millones, cerca de 265 millones de dólares.

Finalmente, Olivares afirmó que el acceso al crédito internacional responde a la confianza de los mercados en la capacidad de la provincia para cumplir sus compromisos y orientar los recursos hacia inversiones productivas. Según indicó, el financiamiento externo permitió sostener el nivel de obra pública "en una coyuntura macroeconómica estancada como la actual".