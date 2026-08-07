El Niño puso en alerta a Santa Fe: la Provincia reunió a expertos internacionales para definir estrategias frente al cambio climático

Funcionarios, especialistas y organismos nacionales e internacionales participaron de una jornada en Casa de Gobierno donde se analizaron políticas de adaptación, prevención de riesgos y acceso a fondos para obras y programas vinculados a la resiliencia climática.

Con el fenómeno de El Niño como uno de los principales focos de análisis, el Gobierno de Santa Fe reunió este viernes a expertos, funcionarios y representantes de organismos internacionales para debatir cómo enfrentar los desafíos que plantea el cambio climático y fortalecer las herramientas de prevención frente a eventos extremos.

La actividad se realizó en el marco de la segunda Jornada sobre la Internacionalización de la Provincia, bajo el lema “Territorios que dialogan con el mundo: gobernanza climática, adaptación y resiliencia para el desarrollo territorial sostenible”, y buscó vincular la agenda global con las necesidades concretas del territorio santafesino.

El encuentro tuvo lugar en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y fue encabezado por los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez. También participaron el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, y el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz.

Uno de los temas centrales fue la preparación de Santa Fe ante la posible llegada de un nuevo fenómeno de El Niño, luego de los antecedentes recientes de inundaciones y eventos climáticos extremos que afectaron a distintas regiones de la provincia.

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Estévez señaló que el desafío pasa por “construir políticas públicas y herramientas para que las comunidades puedan ser resilientes” y destacó el avance del Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático.

El ministro remarcó que la adaptación requiere infraestructura, sistemas de prevención y coordinación entre distintos niveles del Estado. En ese sentido, destacó el trabajo conjunto con municipios, comunas, otras provincias y el Gobierno nacional para anticiparse a escenarios de riesgo.

Por su parte, Claudio Díaz planteó que Santa Fe busca combinar una respuesta inmediata con una planificación de largo plazo. “Cómo prepararse ante la llegada del fenómeno de El Niño, respetando los acuerdos internacionales y generando herramientas para afrontar lo inmediato”, fue uno de los ejes que mencionó el funcionario.

Además, señaló que la Provincia apunta a tener una participación activa en debates vinculados con biodiversidad, transición energética y financiamiento climático, con el objetivo de posicionarse dentro de la agenda ambiental nacional e internacional.

El desafío de conseguir fondos para la adaptación

Uno de los puntos centrales de la jornada fue el acceso al financiamiento climático para gobiernos subnacionales. Funcionarios y especialistas analizaron las dificultades que enfrentan las provincias y municipios para obtener recursos destinados a obras y programas de adaptación.

El encuentro reunió a representantes de organismos internacionales, académicos y responsables de políticas públicas para discutir mecanismos que permitan transformar compromisos globales en acciones concretas en los territorios.

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En ese marco, se abordaron los principales lineamientos de la agenda climática internacional, entre ellos la COP17 de Biodiversidad y la COP31 de Cambio Climático, además de los desafíos para canalizar inversiones hacia proyectos de prevención y resiliencia.

El presidente de la Comisión Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Eduardo Porretti, destacó la iniciativa santafesina y sostuvo que existe un cambio en la forma de abordar los riesgos climáticos a nivel internacional.

Según explicó, el nuevo paradigma apunta a fortalecer la participación comunitaria, la prevención y los sistemas de alerta temprana para reducir el impacto de los fenómenos extremos.

La jornada se apoyó en tres marcos internacionales: el Acuerdo de París, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y la Agenda 2030 de Naciones Unidas, con especial referencia a los objetivos vinculados con ciudades sostenibles y acción climática.

Con El Niño como una amenaza latente y la necesidad de financiamiento como uno de los principales desafíos, Santa Fe busca consolidar una estrategia que combine prevención, infraestructura y cooperación internacional para enfrentar escenarios climáticos cada vez más complejos.