Santa Fe: la falta de chapas patentes se agudiza y ahora se suman motos sin número de dominio

La escasez de placas continúa afectando a los vehículos en Santa Fe, tanto a los 0 km como a aquellos que buscan reponerlas. Ahora se suma un nuevo inconveniente: las motos que no tienen número de dominio asignado y no pueden ser registradas.

Desde el Colegio de Mandatarios de Santa Fe señalaron que debido a la falta de insumos se ha intensificado la deficiencia en la asignación de chapas patente. Así lo advirtió la presidenta de la entidad, Elisa Sfiligoy.

Explicó que, debido a la escasez de materiales, muchos vehículos, incluidos los autos 0 km, no reciben sus chapas metálicas a tiempo. “No hay insumos, y eso genera una demora en la entrega de placas. Las personas que pierden sus placas deben recurrir a duplicados, y si no los tienen, deben circular con los papeles provisionales, que suelen tener una vigencia limitada”, indicó en declaraciones al programa "De 10", que se emite por "LT10".

De acuerdo con Sfiligoy, en muchos casos, las placas provisionales se han extendido más allá de su vencimiento, ya que los pedidos de duplicado se arrastran desde meses atrás, como es el caso de solicitudes realizadas en abril o mayo de 2024.

Complicaciones para los propietarios de motos

El panorama es aún más complicado para los motociclistas. Sfiligoy señaló que están faltando números de dominio, lo que impide que los propietarios puedan registrar sus vehículos de manera oficial.

“No es que no tengan chapa, es que no tienen número de dominio, lo que significa que no se pueden inscribir. Es una situación aún más grave porque los vehículos no tienen ninguna identificación oficial, lo que afecta su seguridad jurídica”, explicó.

patentes_motos.jpg

Este problema también genera dificultades para asegurar los vehículos, ya que, sin un número de dominio registrado, las compañías de seguros no pueden ofrecer cobertura. Además, complicaciones legales surgen si el motovehículo está involucrado en algún accidente, ya que no se puede identificar adecuadamente.

La falta de insumos y la ineficiencia en el sistema de registros han provocado un retroceso significativo en la gestión, según Sfiligoy. “El sistema registral ha sufrido un retroceso de 30 o 40 años. Volvimos a tiempos muy antiguos, casi como si estuviéramos trabajando con carretas. El sistema ya no funciona como antes, y la gente que antes estaba a cargo ya no está. Los empleados que reemplazaron a los despedidos por decisiones políticas no tienen la experiencia necesaria”, lamentó la presidenta del Colegio de Mandatarios.

Elisa también remarcó que la escasez de números de dominio disponibles en algunos registros dificulta aún más la entrega de chapas y el proceso de inscripción. “En algunos registros no tienen números de dominio para otorgar, lo que deja a las personas en una situación completamente irregular.”

Según Sfiligoy, las dificultades actuales también están relacionadas con decisiones políticas de orden nacional. Recordó que el 2 de enero de 2024, alrededor de 2.800 empleados fueron despedidos, lo que dejó vacíos importantes en la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad del Automotor. En ese sentido, indicó que esto ha afectado la capacidad de respuesta y la eficacia en los trámites.

“La falta de personal capacitado ha generado que muchos de los problemas no puedan ser resueltos. Antes, había un equipo comprometido que sabía cómo resolver las cuestiones de registro, pero ahora las respuestas son lentas y poco claras”, explicó.

La seguridad jurídica y el malestar ciudadano

Sfiligoy también hizo hincapié en la importancia de la seguridad jurídica, tanto para los ciudadanos como para los mandataros. “El registro de un vehículo no solo significa obtener una chapa, sino también garantizar que el propietario sea reconocido legalmente como dueño del bien. Esto es crucial, especialmente en casos de accidentes o para contratar un seguro”, subrayó.

Sin embargo, los mandataros también se ven atrapados entre las frustraciones de los usuarios, quienes se quejan de la demora en la entrega de sus documentos. “Las personas nos dicen que ya pagaron el trámite y todavía no han recibido sus placas. Eso genera malestar, y nosotros quedamos atrapados en medio de una situación que no podemos controlar”.

El problema afecta a los conductores de toda la provincia, quienes no solo enfrentan inconvenientes con los vehículos nuevos, sino que también se ven limitados por los problemas administrativos para obtener sus documentos. La falta de placas, números de dominio y cédulas no solo complica la circulación, sino que también pone en riesgo la seguridad jurídica de los ciudadanos.