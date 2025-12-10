Uno Santa Fe | Santa Fe | Cáritas

Adicciones y ludopatía infantil: Cáritas advierte por nuevas problemáticas que atraviesan a las familias santafesinas

El director de Cáritas Santa Fe, Julio Giménez, alertó sobre el fuerte crecimiento de consumos problemáticos, el avance del juego online entre niños y el aumento de casos vinculados a la salud mental

10 de diciembre 2025 · 09:03hs
El director de Cáritas Santa Fe, Julio Giménez, expresó su preocupación por “las nuevas problemáticas que atraviesan a todas las familias”, especialmente el crecimiento de las adicciones, la ludopatía infantil y el aumento de situaciones vinculadas a la salud mental en la provincia.

Giménez explicó que, si bien Cáritas históricamente respondió a las necesidades básicas de alimento y abrigo, la realidad actual exige una mirada más amplia. “Hoy la realidad nos interpela sobre problemáticas diferentes que aparecen de manera significativa en la sociedad”, sostuvo.

Adicciones y ludopatía infantil: una preocupación transversal

Giménez remarcó que el avance de las adicciones, especialmente entre jóvenes, “atraviesa todos los sectores sociales”. En ese contexto, alertó también por el crecimiento de la ludopatía infantil, un fenómeno que se expande a partir del fácil acceso al juego en línea.

“Es uno de los hechos más salientes: vemos un crecimiento muy marcado en las adicciones, y eso nos obliga como sociedad a replantear estrategias”, advirtió en una entrevista a LT10

El director explicó que Cáritas no cuenta con equipos técnicos especializados para intervenir en problemáticas complejas como las adicciones o los trastornos mentales, por lo que destacó la necesidad de trabajar en red. “Interpretamos la necesidad del vínculo con otras organizaciones que ya vienen desarrollando tareas específicas en esa área. La situación es compleja y nadie puede abordarla solo”, afirmó.

Crisis de salud mental y un dato alarmante: los suicidios

Giménez subrayó que uno de los aspectos menos visibilizados de la crisis es el crecimiento de los casos de depresión, violencia y suicidios, especialmente entre jóvenes. “Hubo 4.250 suicidios el año pasado. Y si lo segmentamos en chicos de 10 a 19 años, es la segunda causa de mortalidad. Es un dato que debería alarmarnos y obligarnos a focalizar acciones concretas”, señaló.

Para el director de Cáritas, estos números muestran “la condición emocional y social en la que está la sociedad”, más allá de los índices de pobreza o de la recuperación económica parcial.

Mirando hacia 2026: nuevos desafíos sociales

Aunque las proyecciones oficiales hablan de una reducción de la pobreza hacia 2026, Giménez insistió en que las nuevas problemáticas sociales deben ocupar un lugar prioritario en la agenda.

“Más allá de lo económico, están surgiendo problemáticas profundas que requieren respuestas urgentes y articuladas. La salud mental es una de ellas, y no estamos dándole la prioridad que merece”, concluyó.

