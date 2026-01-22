Uno Santa Fe | Santa Fe | Cosquín

Santa Fe llega a Cosquín con un homenaje al Brigadier Estanislao López

La Delegación Oficial de la provincia actuará este sábado 24 de enero en la apertura del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026 con una obra que rinde tributo al Brigadier López. El espectáculo reunirá a más de 50 artistas en escena y contará con la participación central de Juan Carlos Baglietto.

22 de enero 2026 · 15:27hs
A 240 años del nacimiento del Brigadier Estanislao López, la Delegación Oficial de Santa Fe se presentará este sábado 24 de enero en la jornada inaugural del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026.

La propuesta escénica, que combina música, danza y recursos visuales, reunirá a más de 50 artistas y tendrá como figura central al cantante Juan Carlos Baglietto.

La ministra de Cultura de la provincia, Susana Rueda, señaló que el espectáculo busca resignificar la figura del prócer santafesino desde una mirada contemporánea.

Cosquín es el escenario más federal que podemos elegir para poner en juego los valores del Brigadier López, en un año en el que se cumplen 240 años de su nacimiento”, afirmó. Y agregó: “Elegimos llevar una apuesta fuerte, con un mensaje político claro sobre el escenario”.

La presentación está prevista para la noche de apertura del festival y será transmitida en vivo por la Televisión Pública y por Radio y Televisión Santafesina (RTS). En ese marco, Rueda invitó a la ciudadanía a acompañar el espectáculo: “Toda la población de Santa Fe debería estar mirando la presentación de la provincia en Cosquín. Es una misión que nos planteó el gobernador Maximiliano Pullaro y necesitamos sentir ese acompañamiento”.

La Delegación santafesina estará integrada por un cuerpo de danza de 42 personas y una banda de diez músicos, bajo la dirección de Homero Chiavarino, con la participación protagónica de Baglietto. La puesta en escena tendrá dirección general de Marcelo Tatú Díaz, dirección coreográfica de Mariela Frey y Darío Kluczkiewicz, visuales de Pablo Guerini y vestuario diseñado por Federico Sokolovsky Toobe y Lucas Ruscitti.

Santa Fe en escena

Rueda destacó el protagonismo del talento local en la propuesta y recordó que el cuerpo de danza se conformó a partir de una convocatoria abierta realizada en octubre pasado en cinco localidades de la provincia, a la que se presentaron más de 400 postulantes. “Lo mejor de cada lugar va a estar en el escenario mayor de Cosquín, con un mensaje y un homenaje al Brigadier López, una figura históricamente relegada, como tantos caudillos federales”, sostuvo.

En ese sentido, la ministra remarcó que el eje del espectáculo es el federalismo y subrayó que “los bailarines y bailarinas representan al pueblo de Santa Fe sobre el escenario”.

Por último, Rueda destacó el entramado cultural de la provincia y mencionó la próxima edición del Festival Faro, que se desarrollará los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero en Rosario, con organización conjunta entre el Gobierno provincial y la Municipalidad. “Habrá un fuerte protagonismo de artistas locales, junto a músicos nacionales, con actividades gratuitas para toda la familia”, indicó.

