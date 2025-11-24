Santa Fe movió más de $34.704 millones durante este fin de semana largo

Con 86.707 visitantes, 40 celebraciones en todo el territorio y un impacto económico de $34.704.641.412, la provincia vivió un fin de semana que combinó ocupación plena en las grandes ciudades. En total, el movimiento de personas en la provincia superó las 500.000.

Con un promedio de ocupación provincial del 81%, y un 92% en las dos principales ciudades -con picos de entre 90% y 100% en hoteles de categoría superior-, el fin de semana largo dejó un movimiento económico de más de $34.704 millones en la provincia de Santa Fe .

El Observatorio Turístico Provincial relevó más de 40 celebraciones culturales, deportivas y gastronómicas en todo el territorio, consolidando a Santa Fe como destino nacional y reafirmando la importancia del turismo como motor de desarrollo.

Hubo 86.707 visitantes -500 mil personas que se movieron en total- que generaron un gasto promedio de $ 400.245 por persona, con un impacto distribuido en alojamiento, recreación y consumo local.

Agenda de turismo

La provincia desplegó una agenda que conectó historia, cultura, naturaleza y producción. Las grandes ciudades ofrecieron ocupación plena, espectáculos masivos, ferias y homenajes históricos, mientras que pueblos como Monte Vera, San José del Rincón y Zenón Pereyra, se destacaron por sus propuestas culturales y gastronómicas.

LEER MÁS: Fin de semana récord en la costa santafesina: las cabañas alcanzaron el 100% de ocupación

Las lagunas del sur -Melincué, Villa Cañás, Teodelina y Venado Tuerto- mostraron alta demanda en cabañas y hospedajes ribereños, y en el norte, Villa Ana, Jaaukanigás, Cayastá y el Centro de Interpretación Gente del Agua en Reconquista ofrecieron experiencias de naturaleza, travesías náuticas y turismo ambiental.

En este marco, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, subrayó que “este fin de semana largo mostró que el turismo no es solo recreación: es industria, es arraigo, es empleo. Cada evento, cada destino, cada emprendedor que abrió sus puertas forma parte de una estrategia que pone a Santa Fe en movimiento, con identidad y con futuro”.

Celebraciones

La agenda incluyó celebraciones de gran convocatoria como la Semana Invencible y los homenajes al Brigadier Estanislao López, en el 239° aniversario de su nacimiento, que reafirmaron la identidad santafesina y el legado federal del caudillo; la Travesía Cayastá–Santa Fe; la Fiesta del Sábalo en Santa Rosa de Calchines; la Fiesta de la Confraternidad Departamental en Ceres; la Expo Rufino; el Certamen Pre-Cosquín en Santo Tomé; la Fiesta de la Tradición en Vera y Pintado; la Fiesta Provincial de la Doma en Cayastá; el Festival Internacional de Literatura en Santa Fe; y la propuesta Santa Fe se Viste, que reunió a diseñadores y emprendedores locales en un espacio de moda y producción cultural, e integró el Festival de la Cerveza Artesanal Santafesina, que convocó a más de 6.000 personas.

La secretaria provincial de Turismo, Marcela Aeberhard, consideró que “la diversidad de propuestas que ofreció Santa Fe es el reflejo de una provincia viva, que celebra su historia, su cultura y su naturaleza. Desde los homenajes al Brigadier López hasta las fiestas populares en cada rincón, el turismo se consolida como motor de desarrollo territorial con más de 40 celebraciones en pueblos y ciudades”.