Alerta meteorológico: tras el temporal y los 50 mm, advierten por lluvias intensas para el jueves

La Municipalidad informó que cayeron entre 40 y 50 mm de agua. El sistema de drenaje respondió bien, pero el viento causó los mayores daños. El jueves podrían registrarse lluvias de mayor intensidad.

Alerta meteorológico: tras el temporal y los 50 mm de hoy, advierten por lluvias intensas para el jueves

Tras las intensas precipitaciones y vientos registrados desde la madrugada de este martes, la Municipalidad de Santa Fe mantiene activo un operativo especial de monitoreo y asistencia ante un nuevo alerta meteorológico para el día jueves.

Aunque el acumulado de lluvia no generó anegamientos graves, las fuertes ráfagas provocaron daños en el arbolado público y el tendido eléctrico en diversos barrios.

Luis Mariano Cabal, director de Gestión de Riesgo, confirmó que el Protocolo Base se activó preventivamente el lunes. "Se limpiaron puntos críticos y se prepararon las bombas. Las estaciones 1, 2, 3 y 4 están operativas, mientras que el resto del sistema funciona por gravedad", explicó el funcionario.

Balance de daños: el impacto del viento

A pesar de que el escurrimiento del agua fue adecuado, el saldo principal del temporal está relacionado con las ráfagas que alcanzaron los 65 km/h:

Arbolado: 29 reclamos por árboles y ramas de gran porte caídas.

Infraestructura: más de 20 postes caídos o con riesgo de colapso.

Servicios: alrededor de 10 reportes de cables cortados en la vía pública.

Alerta para el resto de la semana

El municipio advirtió que los equipos permanecerán en estado de alerta, ya que la inestabilidad climática persistirá. Los pronósticos indican un escenario dividido para los próximos días:

Miércoles y viernes: probabilidad de precipitaciones menores y condiciones inestables.

Jueves: se prevé una ventana de lluvias de mayor intensidad, por lo que se recomienda a los vecinos mantener limpios los desagües y evitar sacar la basura fuera de hora.

Recomendaciones vigentes: no arrojar residuos en la vía pública para evitar la obstrucción de bocas de tormenta, evitar circular por zonas arboladas o con cables colgantes hasta que las cuadrillas finalicen los trabajos y ante emergencias, comunicarse con la línea de atención ciudadana municipal.