Guerra en Medio Oriente: para la DAIA Santa Fe el conflicto puede "cambiar el orden mundial" y eliminar fuentes de terrorismo

Fabián Glembotsky advirtió que la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán abre un escenario de consecuencias imprevisibles a nivel global y sostuvo que “hoy el Estado de Israel se está jugando la existencia a futuro”.

2 de marzo 2026 · 16:14hs
La escalada militar en Medio Oriente, tras los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos en Irán, abrió un nuevo capítulo en un conflicto que ya tiene derivaciones regionales y económicas.

En ese contexto, el presidente de la DAIA Santa Fe, Fabián Glembotsky, analizó el escenario y aseguró que el mundo asiste a un punto de inflexión histórico.

Hoy estamos frente a un cambio geopolítico a nivel internacional por el hecho de que esto arrancó el sábado a la madrugada y no sabemos cómo va a terminar ni cuándo”, afirmó.

El Papa pidió "detener la espiral de violencia" en Medio Oriente ante "la posibilidad de una tragedia de proporciones enormes"

La ofensiva militar, que según distintos reportes internacionales incluyó bombardeos sobre infraestructura estratégica iraní, generó una inmediata respuesta con misiles y drones.

Israel permanece bajo ataque, al igual que países del Golfo. “Convengamos que el Estado de Israel está bajo fuego de los misiles iraníes. Los Estados del Golfo también, sus vecinos árabes están bajo fuego, tanto Emiratos Árabes, Omán, incluso Arabia Saudita y otros países vecinos”, describió.

Además del impacto bélico, el dirigente advirtió sobre las consecuencias económicas globales: “Con el cierre del estrecho de Ormuz también hay una consecuencia económica, el petróleo disparándose a niveles estratosféricos y todo esto trae consecuencias”.

Recordó que "la muerte del líder supremo de Irán durante estos últimos 40 años es un hecho importante". En esa línea, indicó que los atentados terroristas ocurridos en la Argentina en la década del 90. “Digámoslo con todas las letras: ellos eran patrocinadores del terrorismo a nivel internacional. Nosotros en la Argentina lo hemos sufrido en dos oportunidades, tanto en la embajada del Estado de Israel en Buenos Aires como en el atentado a la AMIA”, sostuvo en declaraciones a Telefé Noticias.

Y agregó: “Hechos absolutamente probados que fueron una intervención de Irán, generados ideológicamente por Irán y con mano de obra de Hezbolá instalada en la Argentina”.

Argentinos en Medio Oriente: Cancillería activa protocolos de emergencia ante la ofensiva "Rugido de León"

En ese sentido, remarcó que el escenario actual obliga a mantener máxima atención. “Hoy tenemos que pensar que frente al debilitamiento del brazo militar de Irán, las consecuencias no sabemos cuáles pueden ser realmente. Esperemos que no haya consecuencias a nivel internacional. Obviamente estamos en estado de alerta a nivel mundial, tanto embajadas como instituciones judías en todo el mundo”.

Un conflicto que arrastra décadas

Para el titular de la DAIA Santa Fe, la raíz del enfrentamiento se remonta a la Revolución Islámica de 1979. “Este es un conflicto que arranca en el año 79 con la revolución islámica y con el deseo de los ayatolás de eliminar el Estado de Israel de Medio Oriente”, explicó.

Desde entonces —indicó— Irán patrocinó distintos grupos armados. “Todo lo que pasó en el medio fue patrocinado por Irán, tanto los grupos terroristas como Hamás que han atacado a Israel en 2023, como Hezbolá desde el norte”.

Consultado sobre las posibles derivaciones, sostuvo que las secuelas serán múltiples: “Las secuelas de este conflicto van a ser de todo tipo”.

“Puede cambiar el orden mundial”

Glembotsky planteó que la ofensiva podría marcar un quiebre estructural en el escenario global.

“Yo tengo fe y confianza en que esto va a cambiar de alguna manera y va a cambiar el orden mundial. Para bien, esperemos que sea para bien”, expresó.

Ante la consulta sobre por qué podría representar un cambio positivo, respondió: “Porque toda esta circunstancia va a eliminar por lo menos la fuente de terror a nivel mundial. Irán era un patrocinador financiero e ideológico del terrorismo a nivel internacional”.

En esa línea, afirmó que el Estado de Israel enfrenta una amenaza existencial: “Hoy el Estado de Israel se está jugando la existencia a futuro”.

La vía diplomática y la advertencia

El dirigente también sostuvo que el camino bélico fue consecuencia del fracaso de las negociaciones.

“Nadie quiere la guerra, la guerra no es buena para nadie, pero fue el único camino a partir del hecho de que en su oportunidad le dieron tiempo para resolverlo pacíficamente y generar algún acuerdo creíble”, señaló.

Según su visión, Irán mantuvo conversaciones con Estados Unidos que no prosperaron: “Irán se sentó con Estados Unidos a negociar y no lograron un acuerdo creíble, por eso Estados Unidos e Israel atacan preventivamente antes de que ellos atacaran”.

Finalmente, volvió a insistir en el reclamo de justicia por los atentados en Argentina. “Está probado que el atentado a la AMIA y a la embajada fue generado ideológicamente por Irán. De alguna manera la justicia divina ha llegado porque no se ha logrado juzgar ni presencialmente ni en ausencia a estos personajes”.

