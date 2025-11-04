Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Martes inestable en la ciudad de Santa Fe: ¿llega la lluvia?

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

4 de noviembre 2025 · 07:29hs
Martes inestable en la ciudad de Santa Fe: ¿llega la lluvia?

José Busiemi

El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, viento y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 21º y se espera que la máxima alcance los 28º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son inestables y se observa que las masas de aire adoptan una configuración propicia para desarrollar sistemas de tormentas en la región central del país, mientras que en nuestra región si bien no se esperan fenómenos importantes, no se descarta la ocurrencia de eventos localmente fuertes. Las condiciones deberían tender al mejorar de forma gradual a partir de la tarde/noche o la noche. Respecto de las temperaturas, debería observarse una tendencia en descenso a partir de la tarde de hoy.

Miércoles con cielo despejado o con leve nubosidad y condiciones estable. Temperaturas en descenso de las mínimas, 13º y poco cambio de las máximas, 28º. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste, rotando al este/sureste.

En tanto el jueves se espera cielo con nubosidad variable a mayormente nublado. Condiciones estable con tendencia a inestabilizarse y temperaturas con poco cambio de las mínimas, 13º y suave descenso de las máximas, 26º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al nor/noreste por momentos y cambiando al sureste hacia últimas horas del día.

Por último, viernes con cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales. Condiciones inestables, con tendencia a mejorar hacia últimas horas del día y posibles lluvias débiles a moderadas, no descartándose algunos chaparrones más intensos. Temperaturas en descenso, con poca amplitud térmica: mínima 12º y máxima 18º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/sureste, rotando al sur.

• LEER MÁS: Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región

Santa Fe ciudad martes
Noticias relacionadas
Recomendaciones descacharrado en el hogar

Ya son 13 los barrios de Santa Fe en los que se detectó la presencia del mosquito del dengue

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Sofía Calvo llega a HUB con Es hora de hablar

Sofía Calvo llega a HUB con "Es hora de hablar"

cuenta regresiva para el show de erreway en santa fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Lo último

Belgrano, El Paso: una noche que revivió la historia y el orgullo santotomesino

"Belgrano, El Paso": una noche que revivió la historia y el orgullo santotomesino

Norberto Carosso asume como Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Santo Tomé

Norberto Carosso asume como Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Santo Tomé

Superlógico el tributo redondo llega a Tribus con su fiesta ricotera XXL

Superlógico "el tributo redondo" llega a Tribus con su fiesta ricotera XXL

Último Momento
Belgrano, El Paso: una noche que revivió la historia y el orgullo santotomesino

"Belgrano, El Paso": una noche que revivió la historia y el orgullo santotomesino

Norberto Carosso asume como Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Santo Tomé

Norberto Carosso asume como Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Santo Tomé

Superlógico el tributo redondo llega a Tribus con su fiesta ricotera XXL

Superlógico "el tributo redondo" llega a Tribus con su fiesta ricotera XXL

La dirigencia de Unión se encamina a adquirir el predio Casasol

La dirigencia de Unión se encamina a adquirir el predio Casasol

Paraná: cercado y sin salida, se entregó el santafesino acusado por la tentativa de femicidio contra su pareja

Paraná: cercado y sin salida, se entregó el santafesino acusado por la tentativa de femicidio contra su pareja

Ovación
Se confirmó la fecha para la edición 2026 de la Maratón Santa Fe-Coronda

Se confirmó la fecha para la edición 2026 de la Maratón Santa Fe-Coronda

Los Pumas tienen plantel para jugar la ventana de noviembre

Los Pumas tienen plantel para jugar la ventana de noviembre

El Nuevo Car Show Santafesino tuvo un exitoso paso por San Jorge

El Nuevo Car Show Santafesino tuvo un exitoso paso por San Jorge

Nicolás Galatro será el entrenador de la franquicia Capibaras XV

Nicolás Galatro será el entrenador de la franquicia Capibaras XV

Colón volvió a perder en su segunda presentación como local

Colón volvió a perder en su segunda presentación como local

Policiales
Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos