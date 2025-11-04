Martes inestable en la ciudad de Santa Fe: ¿llega la lluvia?

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, viento y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 21º y se espera que la máxima alcance los 28º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son inestables y se observa que las masas de aire adoptan una configuración propicia para desarrollar sistemas de tormentas en la región central del país, mientras que en nuestra región si bien no se esperan fenómenos importantes, no se descarta la ocurrencia de eventos localmente fuertes. Las condiciones deberían tender al mejorar de forma gradual a partir de la tarde/noche o la noche. Respecto de las temperaturas , debería observarse una tendencia en descenso a partir de la tarde de hoy .

Miércoles con cielo despejado o con leve nubosidad y condiciones estable. Temperaturas en descenso de las mínimas, 13º y poco cambio de las máximas, 28º. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste, rotando al este/sureste.

En tanto el jueves se espera cielo con nubosidad variable a mayormente nublado. Condiciones estable con tendencia a inestabilizarse y temperaturas con poco cambio de las mínimas, 13º y suave descenso de las máximas, 26º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al nor/noreste por momentos y cambiando al sureste hacia últimas horas del día.

Por último, viernes con cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales. Condiciones inestables, con tendencia a mejorar hacia últimas horas del día y posibles lluvias débiles a moderadas, no descartándose algunos chaparrones más intensos. Temperaturas en descenso, con poca amplitud térmica: mínima 12º y máxima 18º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/sureste, rotando al sur.

