Ya son 13 los barrios de Santa Fe en los que se detectó la presencia del mosquito del dengue: cuáles son

Así se determinó por el resultado de las ovitrampas destinadas a monitorear al mosquito que transmite la enfermedad y se suman a los ya confirmados.

Semana a semana, la Municipalidad realiza el monitoreo entomológico de la ciudad relacionado con el dengue y esto es el control de las ovitrampas colocadas en distintos barrios . En este último relevamiento se detectó la presencia del vector Aedes Aegypti, mosquito transmisor de la enfermedad, en trece barrios con actividad del vector . Ocho fueron por oviposición, (La Guardia, Norte Unido, Pro Adelanto Barranquitas, República de Los Hornos, Jardín Mayoraz, Central Guadalupe, San Lorenzo y Liceo Norte). Asimismo, cuatro barrios dieron positivo por encontrar mosquitas adultas (República del Oeste, Pedro Candioti, Candioti Norte y General Alvear), mientras que en un barrio (Guadalupe Oeste), se detectó presencia del mosquito en ambos sistemas.

Es importante aclarar que no hay casos positivos de dengue en la ciudad, pero sí hay presencia del mosquito transmisor, por eso la Municipalidad sigue trabajando con distintas actividades de promoción y prevención: descacharrados asistidos, concientización en espacios públicos, ferias y eventos, talleres en las escuelas, entre otras.

El sistema de monitoreo de la ciudad de Santa Fe tiene 60 localizaciones con dos ovitrampas distribuidas en los barrios que hacen el seguimiento de los huevos que pone la mosquita hembra. Este año, además, se colocaron otras 30 trampas que detectan la actividad de las mosquitas adultas a partir de un convenio con el grupo de Clima y Salud del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático de la Facultad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (CEVARCAM-FICH) de la UNL.

Medidas de prevención

Ante la presencia del vector en estos barrios mencionados, desde la Municipalidad se recomienda vaciar todos los recipientes que acumulen agua; revisar bien desagües y canaletas, y limpiarlos de manera regular, sobre todo con agua caliente; extremar el cuidado de recipientes que no se pueden tirar, como bebederos de animales, floreros, baldes, piletines, tanques, entre otros, sobre todo luego de las lluvias; utilizar espirales e insecticidas para cuidar el interior de las viviendas; limpiar y desmalezar patios y jardines; colocar telas mosquiteras en aberturas y telas metálicas en desagües; y facilitar el acceso a la vivienda al personal municipal encargado del descacharrado, entre otras.

En esta línea, el municipio continúa con las acciones preventivas en los barrios a través de los descacharrados asistidos en los lugares donde la actividad del mosquito es mayor, priorizando esos sectores de la ciudad donde se detectaron huevos o hay mayor porcentaje de ovitrampas positivas. Por ello, durante el jueves 30 se realizarán tareas en la vecinal Solidaridad y Progreso San Lorenzo y el viernes 31 en barrio Sargento Cabral.

Es importante aclarar que los trabajadores están debidamente identificados. De lo contrario, los vecinos pueden comunicarse a la línea municipal gratuita 0800 777 5000 para consultar sobre la visita de los promotores.

Ante las altas temperaturas y luego de las intensas lluvias, se sugiere retirar el agua que pudo haberse acumulado; y si aparecen síntomas, consultar al médico, no automedicarse.

