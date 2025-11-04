Cortes programados por EPE para este martes

Corresponden al martes 4 de noviembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Sauce Viejo y Arroyo Leyes

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento, maniobras de reconfiguración y mantenimiento de subestación, i nterrumpirá el servicio este martes 4 de noviembre en SANTA FE, SAUCE VIEJO y ARROYO LEYES

• 8.30 a 12.30 en la zona de: Castelli, Padre Genesio, Gaboto y Cervera

• 10 a 14 en la zona de:

Zona 1: Blas Parera, Berutti, Regimiento 12 de Infantería y Diagonal Santa Fe

Zona 2: Blas Parera, Callejón Aguirre, Bernardo Irigoyen y Berutti

Zona 3: Blas Parera, Gorriti, Don Guanella y Menchaca

Zona 4: Padre Genesio, Alberti, Azopardo y Aguado

SAUCE VIEJO

• 7.30 a 14.30 en la zona de: RN11, calle 10, México y Autopista Santa Fe – Rosario

ARROYO LEYES

• 8.30 a 11.30 en la zona de: Calle 2, calle 18, calle 9 y calle 19,5

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

