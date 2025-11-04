Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Corresponden al martes 4 de noviembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Sauce Viejo y Arroyo Leyes

4 de noviembre 2025 · 07:05hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento, maniobras de reconfiguración y mantenimiento de subestación, interrumpirá el servicio este martes 4 de noviembre en SANTA FE, SAUCE VIEJO y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 8.30 a 12.30 en la zona de: Castelli, Padre Genesio, Gaboto y Cervera

• 10 a 14 en la zona de:

Zona 1: Blas Parera, Berutti, Regimiento 12 de Infantería y Diagonal Santa Fe

Zona 2: Blas Parera, Callejón Aguirre, Bernardo Irigoyen y Berutti

Zona 3: Blas Parera, Gorriti, Don Guanella y Menchaca

Zona 4: Padre Genesio, Alberti, Azopardo y Aguado

SAUCE VIEJO

• 7.30 a 14.30 en la zona de: RN11, calle 10, México y Autopista Santa Fe – Rosario

ARROYO LEYES

• 8.30 a 11.30 en la zona de: Calle 2, calle 18, calle 9 y calle 19,5

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Sauce Viejo Arroyo Leyes
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Lo último

La dirigencia de Unión se encamina a adquirir el predio Casasol

La dirigencia de Unión se encamina a adquirir el predio Casasol

Paraná: cercado y sin salida, se entregó el santafesino acusado por la tentativa de femicidio contra su pareja

Paraná: cercado y sin salida, se entregó el santafesino acusado por la tentativa de femicidio contra su pareja

Colón volvió a perder en su segunda presentación como local

Colón volvió a perder en su segunda presentación como local

Último Momento
La dirigencia de Unión se encamina a adquirir el predio Casasol

La dirigencia de Unión se encamina a adquirir el predio Casasol

Paraná: cercado y sin salida, se entregó el santafesino acusado por la tentativa de femicidio contra su pareja

Paraná: cercado y sin salida, se entregó el santafesino acusado por la tentativa de femicidio contra su pareja

Colón volvió a perder en su segunda presentación como local

Colón volvió a perder en su segunda presentación como local

Jerónimo Domina y una posible reunión con el presidente de Unión Luis Spahn

Jerónimo Domina y una posible reunión con el presidente de Unión Luis Spahn

¿Cuándo se llevará a cabo la Asamblea en Colón?

¿Cuándo se llevará a cabo la Asamblea en Colón?

Ovación
Se confirmó la fecha para la edición 2026 de la Maratón Santa Fe-Coronda

Se confirmó la fecha para la edición 2026 de la Maratón Santa Fe-Coronda

Los Pumas tienen plantel para jugar la ventana de noviembre

Los Pumas tienen plantel para jugar la ventana de noviembre

El Nuevo Car Show Santafesino tuvo un exitoso paso por San Jorge

El Nuevo Car Show Santafesino tuvo un exitoso paso por San Jorge

Nicolás Galatro será el entrenador de la franquicia Capibaras XV

Nicolás Galatro será el entrenador de la franquicia Capibaras XV

Colón volvió a perder en su segunda presentación como local

Colón volvió a perder en su segunda presentación como local

Policiales
Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos