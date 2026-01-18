Santa Fe planifica su propio sistema de residencias médicas y definió que el examen se tomará en junio

Se da luego de que Nación deje de financiar el sistema de residencias desde este 2026. Colegios de médicos, facultades de medicina, Gobierno Provincial y municipios diagraman el nuevo sistema para Santa Fe.

Luego de que Nación anuncie en agosto de 2025 que dejaba de financiar el sistema de residencias a partir de 2026, traspasando toda la responsabilidad económica y operativa a las provincias, Santa Fe ya puso en marcha la planificación para establecer como se regirá y como será su propio examen asumiendo la organización y financiación de residencias en 2026.

Hasta ahora, el sistema permitía que todas las provincias rindieran el mismo examen en una fecha unificada. Con el cambio, esto quedó disuelto. La provincia ya trabaja en una propuesta local para sostener el sistema.

En ese marco, el secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud provincial, Gonzalo Chiesa, explicó en diálogo con UNO Santa Fe cómo se está organizando el nuevo modelo provincial y remarcó la necesidad de reglas claras y consensos institucionales.

Mesa interinstitucional

“Lo que hicimos fue reflotar una mesa interinstitucional que tiene el Gobierno provincial a través de una resolución del año 2011”, señaló Chiesa. En ese ámbito participan diferentes actores institucionales abocados a la formación de residentes, entre ellos el Colegio de Médicos de la primera y segunda circunscripción, la Dirección Provincial de Residencias en Salud, las facultades de Medicina de la UNL y la UNR, y los municipios de Santa Fe y Rosario.

El funcionario precisó que, si bien la mesa volverá a reunirse en febrero, ya se avanzó en una primera definición clave para garantizar la continuidad del sistema. “Ya se definió que en junio sería la fecha del examen de residencias y la toma de posesión de los cargos sería en el mes de septiembre”, indicó, y subrayó que se trata de una decisión orientada a “darle continuidad al proceso de formación de residentes”.

Inequidad entre provincias

Chiesa advirtió que la salida de Nación del esquema unificado puede generar diferencias entre jurisdicciones. “Habrá una inequidad dado que no todas las provincias podrán afrontar esta situación de la misma manera”, sostuvo, y remarcó que por eso resulta central el trabajo articulado en Santa Fe.

“La idea es que esta mesa interinstitucional no solamente continúe trabajando en el tiempo, sino que sea la encargada de definir criterios de examen, cronogramas, fechas de inscripción, toma de posesión de cargos y las plazas”, explicó.

En ese sentido, enfatizó que sin coordinación entre los actores formadores el desafío sería difícil de sostener. “Si no tenemos este trabajo articulado entre las instituciones formadoras, probablemente sea muy complejo llevar a cabo un sistema provincial de residencias”, afirmó.

Al repasar las definiciones ya discutidas, Chiesa recordó que en la última reunión, realizada en diciembre, el Ministerio de Salud provincial planteó una decisión política clara. “La decisión es darle continuidad a las residencias y cierta posibilidad de continuación de la formación en servicio”, dijo, y agregó que esto es clave para “pensar cuáles son los especialistas que requiere la provincia y cuáles son los contenidos conceptuales que necesita en su formación de posgrado”.

Nación abandonó el financiamento al sistema de residencias

El secretario también cuestionó los cambios introducidos por Nación en pleno proceso. “Es importante construir reglas de juego claras para quienes deciden formarse en la provincia de Santa Fe”, sostuvo, y advirtió que “esto que ocurrió con Nación, de que el mismo día que rendían se cambien las reglas de juego, genera tensión en los residentes y hace más compleja la cuestión para las próximas inscripciones”.

Pese a ese contexto, Chiesa destacó la evolución positiva del sistema provincial. “En la provincia estábamos muy contentos porque veíamos cada vez más inscriptos a la residencia”, señaló, y precisó que “el año pasado tuvimos un 10% más que en 2024 y vamos en un ascenso de inscripciones y de cobertura”. Como ejemplo, remarcó: “El año pasado cubrimos todas las plazas de pediatría”.

De cara a la definición final del esquema 2026, el funcionario adelantó que aún restan precisiones. “No terminamos de definir las disciplinas; la idea es que en febrero podamos establecer la normativa que va a regir el concurso, las plazas disponibles y cuáles serán las disciplinas”, explicó. No obstante, anticipó que la provincia priorizará áreas estratégicas. “Consideramos ofrecer las disciplinas denominadas críticas o básicas, como pediatría, medicina general y familiar, y sostener las residencias interdisciplinarias de salud mental”, concluyó.