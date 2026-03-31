Santa Fe presentó la agenda de Semana Santa con propuestas para vivir, recorrer y disfrutar

La Municipalidad de Santa Fe presentó oficialmente la agenda de actividades para Semana Santa 2026 en el tradicional comedor santafesino “ El Quincho de Chiquito ”. Las propuestas buscan consolidar a la ciudad como uno de los destinos elegidos de la región para disfrutar del fin de semana largo.

Con una fuerte impronta en el turismo de la fe, la cultura y el entretenimiento, la programación incluye iniciativas destacadas como “Un paseo, mil historias de Fe” , un recorrido guiado gratuito por iglesias del casco histórico que invita a redescubrir el patrimonio religioso local, y el circuito “Iglesias del Barrio Candioti” , otra propuesta que pone en valor la historia y la identidad de la ciudad a través de sus templos.

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Dentro de la agenda, la Manzana Jesuítica se posiciona como uno de los grandes atractivos con una agenda especial de visitas guiadas temáticas durante todo el fin de semana, permitiendo a santafesinos y visitantes conocer en profundidad uno de los sitios históricos más importantes del país. A esto se suma el Museo de la Constitución Nacional, que abrirá sus puertas con propuestas accesibles para todas las edades, reafirmando el perfil cultural y educativo de la ciudad.

Abril da inicio a días de grandes acontecimientos que va a estar viviendo la ciudad. Desde la entonación del Himno a medianoche el 2 de abril por Malvinas arranca una serie de actividades desde la parte religiosa, el paseo desde Adoratrices, La Salette, el casco histórico, Manzana Jesuíticas, Santo Domingo, el convento de San Francisco. Después van a estar los clásicos de la ciudad como el bus turístico, el paseo náutico Costa Litoral, el Museo de la Constitución y el Code.

coro municipal Santa Fe agenda actividades ferias

Además de estas experiencias vinculadas a la historia y la espiritualidad, Santa Fe ofrecerá múltiples alternativas recreativas y culturales, como la tradicional Feria del Sol y de la Luna, espectáculos, muestras en museos y actividades para toda la familia. Entre ellas, se destaca la propuesta de Big Aventura con la búsqueda de huevos de Pascua, pensada especialmente para los más chicos.

Articulación público-privado en Santa Fe

La agenda también incluye eventos deportivos y propuestas gastronómicas como la Ruta del Liso, que invita a recorrer bares emblemáticos de la ciudad, fortaleciendo la identidad local.

En el plano musical, la ciudad se prepara para recibir espectáculos de gran convocatoria, con artistas como Tan Biónica y Cardellino, que formarán parte de una cartelera que amplía la oferta cultural y potencia la llegada de visitantes.

Desde el municipio destacaron que esta nutrida programación es resultado de una fuerte articulación entre el sector público y privado, lo que permite potenciar la oferta turística y generar movimiento económico en distintos rubros. En ese sentido, remarcaron que el turismo es un motor clave para la ciudad, ya que impulsa sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios.

De esta manera, la capital provincial vuelve a posicionarse como una ciudad de eventos, con una agenda que combina tradición, cultura y entretenimiento, y que reafirma su crecimiento como destino turístico en la región.

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