Agenda Santa Fe: música, muestras artísticas y paseos al aire libre durante el fin de semana

Hasta el domingo se podrán disfrutar actividades gratuitas en la ciudad de Santa Fe. Destaca la presentación del Coro Municipal, y eventos en salas y museos

La Municipalidad de Santa Fe ofrece este fin de semana actividades culturales gratuitas para disfrutar en la ciudad. Además habrá ferias de artesanos locales y de la economía popular. La agenda completa se puede consultar en el siguiente enlace: https://agenda.santafeciudad.gov.ar

El Coro Municipal de Santa Fe presentará “Dos misas en concierto” el domingo 29, a las 20.30 , en el Santuario Nuestra Señora de Los Milagros (San Martín 1540) . La entrada es libre y gratuita .

Se trata de una propuesta que reúne obras de estilos y contextos históricos muy contrastados, mostrando la riqueza y diversidad del repertorio coral sacro.

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Ferias de artesanos y emprendedores de la economía social

Viernes 27

Feria Mujeres Emprendedoras CAMEES. De 10 a 20.30, San Martín y Juan de Garay, Plaza, Fragata Sarmiento.

Sábado 28

Feria “Del Sol y la Luna”, de 10 a 22, Sarmiento y Bulevar Gálvez, Plaza Pueyrredón.

Feria Mujeres Emprendedoras CAMEES. De 10 a 20, San Martín y Juan de Garay, Plaza, Fragata Sarmiento.

Feria de Artesanos Paseo Bulevar, de 16.30 a 21.30, Bulevar Gálvez y Pedro Víttori.

Feria de Artesanos Paseo Constituyentes, de 17 a 21, 4 de Enero y Junín, Plaza Constituyentes.

Domingo 29

Feria “Del Sol y la Luna”, de 10 a 22, Sarmiento y Bulevar Gálvez, Plaza Pueyrredón.

Feria de emprendedores Anticuarios, de 10 a 18, Almirante Brown y Ricardo Aldao.

Feria de Artesanos Incuba. De 16 a 21, 4 de Enero y Junín, Plaza Constituyentes.

Feria de Artesanos Paseo de Artesanos Costanera Oeste, de 16 a 21.30, Almirante Brown entre Ruperto Godoy y Ricardo Aldao.

Feria de Artesanos Parque Federal, de 16.30 a 21, Pedro Víttori y Regis Martínez.

Feria de Artesanos Incuba, de 17 a 21, Plaza Constituyentes, 4 de Enero y Junín.

Feria de Artesanos Paseo de las 3 Culturas, de 17.30 a 21.30, San Martín 1400.

Feria de artesanos, Don Bosco, Plaza Fournier de 16 a 20, Castelli y Gobernador Freyre.

Teatros, salas y muestras vigentes

Sala Ariel Ramírez

Ciclo de Mujeres Argentinas de Ariel Ramírez y Félix Luna

El Dúo Ararokai, integrado por Iris Marcipar en contrabajo y María Luz Poirier en piano, se presentará en el marco del Ciclo de Conciertos Ariel Ramírez el viernes 27 de marzo a las 20, en la Sala Ariel Ramírez de la estación Belgrano, (Bulevar Gálvez 1150, planta alta).

En la oportunidad se ofrecerá una innovadora propuesta de warmización, –nueva forma de escucha y producción musical, iniciada por agentes femeninos conectados con tradiciones ancestrales y una perspectiva de género–, en el marco del Ciclo de Mujeres Argentinas de Ariel Ramírez y Félix Luna, el acceso es libre y gratuito.

Museo de la ciudad

“Santa Fe a las puertas del 24 de marzo de 1976”

Desde este miércoles 25, puede visitarse la muestra “Santa Fe a las puertas del 24 de marzo de 1976” en el Hall del Palacio Municipal, con curaduría de Julieta Citroni. La misma podrá visitarse de lunes a viernes de 8 a 18, hasta el 3 de abril. Esta exhibición conmemorativa se propone revelar, por un lado, la normalidad de la vida y las prácticas sociales. Pero también, la conflictividad existente y las formas violentas de ejercicio del poder.

Museo Municipal Sor Josefa Díaz y Clucellas

“Lo que perdimos en el fuego”

El jueves 26 a las 20, en el marco del espacio expositivo “La Fresca” del Museo Municipal de Artes Visuales Sor Josefa Díaz y Clucellas (San Martín 2068), se inaugurará la muestra “Lo que perdimos en el fuego” de Tatiana Manuale, con texto de César Nuñez

“Mujeres cargadas de futuro: nuestras artistas de los años 60”, en el marco del 90 aniversario del Museo Sor Josefa”

La muestra “Mujeres cargadas de futuro: nuestras artistas de los años 60” se enmarca en las celebraciones por los 90 años del museo. La misma puede visitarse hasta el 10 de mayo, de miércoles a sábados de 9.30 a 12.30 y de 17 a 20, y los domingos y feriados de 17 a 20.

Casa Museo César López Claro

Charla “Cultura y dictadura: Conversaciones sobre gustos peligrosos”

La charla “Cultura y dictadura: Conversaciones sobre gustos peligrosos” tendrá lugar el sábado 28 a las 10, en la Casa Museo César López Claro (Piedras 7352), con entrada libre y gratuita. El conversatorio será llevado a cabo por Paula Sedrán y Lautaro Díaz Geromet, docentes e investigadores del Instituto Superior de Música y de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, quienes compartirán ideas surgidas de la interpretación del patrimonio del Museo de la Ciudad.

“Ecologías de umbral”

“Ecologías de umbral” de la artista Laura Benech se expone en la Casa Museo César López Claro (Piedras 7352), y puede visitarse de 9 a 12, con acceso libre y gratuito, hasta el 30 de abril.

Biblioteca Muttis

“Melú. Parcelas de maternidad”

Fabiana Cianfanelli presentará “Melú. Parcelas de maternidad”, su primera novela, el jueves 26 a las 18, en la Biblioteca Muttis (Primera Junta 2451). con entrada libre y gratuita. La moderación estará a cargo de Jorge Roldán, vicepresidente de la Asociación Santafesina de Escritores. Luego de la charla la autora firmará ejemplares.

Centro Experimental del Color

“Nueva guía de turbulencias: Atlas sensationum”

El viernes 27 a las 20.30, la muestra “Nueva guía de turbulencias: Atlas sensationum” se inaugura en el Centro Experimental del Color, en el Ala Oeste de la Estación Belgrano (Bulevar Gálvez 1150), se trata de la exhibición del Programa de Becas de Formación para artistas visuales contemporáneos santafesinos con la curaduría de Rafael Cippolini, la muestra podrá visitarse de miércoles a viernes de 9 a 13 y de miércoles a domingos y feriados de 16 a 19, hasta el domingo 24 de mayo.

Fotogalería Municipal

Noche de las Diapositivas

El sábado 28 a las 19, tendrá lugar en la Fotogalería Municipal (Primera Junta 2451), una nueva edición de la Noche de las Diapositivas. La proyección estará a cargo de Laura Basilico y se realizará una lectura performativa llevada a cabo por Belén Sánchez. Se invita a todos los interesados en participar a traer sus diapositivas para proyectar. Se convoca a no solo mirar colectivamente, sino también a reunir diversas miradas y tipos de registro.

Muestra “Hogar”

La muestra “Hogar” de Maximiliano Tineo, se exhibe en la Fotogalería Municipal (Primera Junta 2451), y puede visitarse de lunes a viernes de 8 a 20, hasta el viernes 22 de mayo.

Museo de la Constitución Nacional

Muestra permanente. Horarios: lunes a viernes, de 8.30 a 12.30 y de 14 a 18; sábados y domingos, de 14 a 18.