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Pronóstico en Santa Fe: mañanas frías, sol y cambio de tiempo hacia el jueves

El ingreso de un sistema frío provocará más nubosidad entre el jueves y el viernes, aunque no se esperan lluvias en la ciudad de Santa Fe

19 de mayo 2026 · 07:36hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

UNO Santa Fe

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este martes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada, con frío, neblina y una temperatura de 7.9° y una térmica de 6.4º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 18°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa una configuración de las masas de aire muy similar a la de ayer, donde predominan flujos fríos en altura, mientras en superficie hacen lo propio corrientes algo más cálidas, no obstante ello entre la jornada de mañana y el jueves, nuevamente debería ingresar un sistema frío producto del desarrollo que un sistema ciclónico sobre el océano Atlántico, que empuja dicho sistema hacia nuestra región. Esta situación debería generar que las condiciones se mantengan buenas, estables y mayormente soleadas durante la semana, con excepción del día jueves y primeras horas del viernes donde se observaría abundante nubosidad variada. Respecto de las temperaturas presentan una suave tendencia en ascenso hasta por lo menos el miércoles para luego tender a descender producto de la nubosidad presente y el sistema actuante.

Miércoles con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos y condiciones estables con posibles bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 8º y poco cambio de las máximas, 18º. Vientos leves del sector oeste/noroeste, rotando al sur/suroeste y luego al sur/sureste.

En tanto para el jueves se espera cielo mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 8º y suave descenso de las máximas, 15º. Vientos leves a moderados del sector este/sureste.

Por último, viernes nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse durante la jornada. Condiciones estables y temperaturas con poco cambio: mínima 7º y máxima 16º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al este/sureste por momentos.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

pronóstico Santa Fe frío
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