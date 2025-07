Santa Fe rechazó la oferta de Nación por la deuda previsional y el conflicto sigue en la Corte Suprema

El gobernador Maximiliano Pullaro confirmó que la oferta de Nación fue similar a la que se acordó recientemente con Córdoba. “Le dijimos que no. Nosotros entendemos que es insuficiente en base al impacto que tiene la Provincia de Santa Fe y a los impuestos que le transferimos a Nación para sostener Ansés”, argumentó. “Tenemos una Caja mucho más ordenada porque el año pasado hicimos las reformas que no hizo nadie en la República Argentina”, agregó.

Pullaro remarcó que, si bien se mantiene una “buena relación con el gobierno nacional”, la provincia no está dispuesta a resignar recursos. “Que Nación pague lo que tiene que pagar. No vamos a resignar un solo centavo de la Provincia de Santa Fe”, afirmó. Además, advirtió que si no hay una propuesta superadora, será la Corte la que deberá dictar una medida de resolución inmediata, ya que “el flujo no nos lo pueden cortar”.

Deuda acumulada con provincia

En cuanto a la deuda acumulada, el mandatario sostuvo: “Después discutiremos el stock, que no es poco. Nos deben muchos recursos y queremos que esos recursos vengan. No somos cerrados ni inflexibles, pero no aceptamos ni un centavo menos de lo que entendemos que deberían pagar”.

Acciones judiciales

Por su parte, el secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso, quien participó de la audiencia junto al fiscal de Estado, Domingo Rondina, explicó que la provincia impulsó dos acciones judiciales: una de fondo, para reclamar el total de la deuda, y una cautelar, para exigir que se restablezcan las transferencias suspendidas desde el inicio del actual gobierno nacional.

En relación a la audiencia, Boasso detalló que Nación propuso inicialmente un pago de 2.000 millones de pesos mensuales durante seis meses. “Nos pareció irrisorio el monto, atento a la deuda que asciende a casi 2 billones de pesos”, indicó. Ante la negativa santafesina, la propuesta fue elevada a 5.000 millones de pesos mensuales, el mismo acuerdo alcanzado con la provincia de Córdoba. Sin embargo, según el funcionario, “el gobernador Pullaro ya había anticipado que no iba aceptar el mismo monto”.

Finalmente, se firmó un acta dejando constancia de la falta de acuerdo. “La Provincia de Santa Fe considera que la propuesta no se corresponde con los legítimos derechos de los cuales somos acreedores y vamos a seguir las acciones en curso”, concluyó Boasso.