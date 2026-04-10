Santa Fe se prepara para vivir una nueva Peregrinación a Guadalupe: cuándo es, horarios de misas y actividades

El tradicional evento religioso reunirá a miles de peregrinos con un amplio cronograma que incluye procesión, serenata y celebraciones durante todo el fin de semana

La ciudad de Santa Fe vivirá uno de sus eventos religiosos más convocantes con la 127° Peregrinación a Guadalupe , que se realizará el sábado 18 y domingo 19 de abril de 2026 en la Basílica de Guadalupe. Bajo el lema “Gracias Madre, porque tu amor nos abraza a todos” , se espera la llegada de miles de fieles de toda la región.

Durante las dos jornadas habrá misas, procesiones, actividades pastorales y propuestas culturales .

Sábado 18 de abril

La Basílica permanecerá abierta desde las 7:30 hasta la medianoche.

Se celebrarán misas desde las 8:00, con momentos destacados como:

15:00 : misa presidida por autoridades eclesiásticas

: misa presidida por autoridades eclesiásticas 16:30 : celebración para personas enfermas y con discapacidad

: celebración para 21:00 : misa por las familias y la vida

: misa por las 22:00 : misa con jóvenes

: misa con jóvenes 23:00: ofrenda juvenil en la explanada

También habrá vísperas cantadas y celebraciones especiales para niños y catequesis.

Domingo 19 de abril

La jornada central comenzará temprano con la tradicional peregrinación a pie desde Bv. Gálvez y Marcial Candioti a las 6:00.

Entre los momentos más importantes:

11:00 : misa central

: misa central 15:00 : bajada de la imagen original de la Virgen

: 15:30: procesión y misa principal

Además, se celebrarán misas durante toda la jornada para acompañar la masiva concurrencia de fieles.

Serenata y actividades previas

Como antesala, el viernes 17 de abril se realizará la 1° Serenata a la Virgen de Guadalupe, luego de la misa de las 19:30.

El evento será con entrada libre y gratuita y contará con la conducción de Silvina Cian y la participación de artistas y grupos locales como:

Grupo Terra

Itatí Barrionuevo

La Guardia Urbana

Grupo de Danzas Yapeyú

Durante la jornada, Cáritas recibirá donaciones de alimentos no perecederos, pañales y ropa.

Convocatoria y organización

Desde la organización de la Basílica de Guadalupe destacaron que el evento “convoca a miles de fieles cada año”, consolidándose como una de las expresiones de fe más importantes del litoral argentino.

Además, se informó que habrá servicios para peregrinos, cobertura pastoral y asistencia durante toda la celebración.

Historia de la devoción en Santa Fe

La devoción a la Virgen de Guadalupe en Santa Fe se remonta al siglo XVIII, cuando el sacerdote mercedario Miguel Sánchez encontró una imagen de la Virgen y promovió su veneración.

Luego, Francisco Javier de la Rosa construyó un oratorio en 1779, consolidando el culto en la región.

La devoción fue institucionalizada por Juan Agustín Boneo, primer obispo de Santa Fe, quien declaró a la Virgen Patrona de la Diócesis y organizó la primera peregrinación oficial en 1900.

El actual santuario comenzó a construirse en 1904 y fue inaugurado en 1910, mientras que la imagen recibió la coronación pontificia en 1928 por el papa Pío XI.