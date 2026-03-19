Santa Fe: senadores se reunieron con ministros para avanzar en leyes sobre seguridad, cuidacoches y organizaciones criminales

En la Cámara Alta, legisladores provinciales y funcionarios del Ejecutivo analizaron tres proyectos clave que buscan ser tratados en el corto plazo, con eje en la seguridad, la regulación del espacio público y la justicia juvenil.

Senadores provinciales recibieron al ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía; de Economía, Pablo Olivares; de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; y a la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda.

En la Cámara de Senadores de Santa Fe , legisladores provinciales mantuvieron un encuentro con ministros del Gobierno con el objetivo de avanzar en el análisis de tres proyectos de ley que serán tratados próximamente en el recinto.

Participaron de la reunión el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía ; el ministro de Economía, Pablo Olivares ; el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni ; y la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda .

El encuentro fue encabezado por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, junto a senadores y senadoras de distintos departamentos de la provincia, además de diputados y diputadas que también formaron parte del debate.

reunion ministro cuidacoches legislatura 2 Senadores provinciales recibieron al ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía; de Economía, Pablo Olivares; de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; y a la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda. gentileza

Diálogo político y construcción de consensos

Durante la reunión, Michlig destacó la importancia de este tipo de instancias de trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

“Este tipo de encuentros refleja el camino del diálogo y el consenso como herramientas fundamentales para avanzar en leyes que respondan a las necesidades de la provincia”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que el trabajo articulado entre los distintos poderes del Estado permite mejorar cada iniciativa legislativa y fortalecer el funcionamiento institucional.

Los proyectos clave que se debatieron

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el análisis de tres iniciativas que abordan problemáticas sensibles en la provincia:

Adhesión a la Ley Nacional 27.786 sobre organizaciones criminales , impulsada por la diputada Ximena Sola , que apunta a reforzar herramientas legales contra el delito organizado.

, impulsada por la diputada , que apunta a reforzar herramientas legales contra el delito organizado. Prohibición de cuidacoches en la vía pública , proyecto presentado por el senador rosarino Ciro Seisas , que busca regular el uso del espacio público y dar respuesta a reclamos ciudadanos vinculados a la seguridad urbana .

, proyecto presentado por el senador rosarino , que busca regular el uso del espacio público y dar respuesta a reclamos ciudadanos vinculados a la . Modificación del artículo 66 del Código Procesal Penal Juvenil (Ley 14.228), a través del Mensaje N°36 del Poder Ejecutivo, con el objetivo de actualizar aspectos clave del sistema de justicia penal juvenil.

Agenda legislativa con foco en seguridad y orden público

El encuentro dejó en claro que la agenda legislativa en Santa Fe estará marcada por iniciativas vinculadas a la seguridad, el combate al delito organizado y la regulación de actividades en la vía pública.

Con el respaldo del Ejecutivo y el acompañamiento de distintos sectores políticos, se espera que estos proyectos puedan avanzar en su tratamiento en las próximas sesiones del Senado provincial.

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