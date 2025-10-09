Santa Fe suma infraestructura para la seguridad: licitan la Estación Policial Norte

Será la segunda de tres estaciones proyectadas en la ciudad. El nuevo edificio se construirá entre bulevar French y Las Heras, y busca mejorar el control territorial y la prevención del delito.

Las imágenes de lo que será la Estación Policial Sur, en el Parque Garay de la ciudad de Santa Fe

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe publicó este miércoles en el Boletín Oficial el llamado a licitación para la construcción de la segunda Estación Policial en la capital provincial. La obra forma parte del Plan de Refuncionalización Integral del Sistema de Comisarías , impulsado por el Ministerio de Justicia y Seguridad , con el objetivo de modernizar la infraestructura policial y fortalecer la presencia preventiva en el territorio.

Según se informó oficialmente, la apertura de sobres se realizará el 24 de octubre a las 11 horas , en el salón auditorio del Ministerio de Justicia y Seguridad . El proyecto prevé una inversión de $14.989.070.075 y un plazo de ejecución de 540 días corridos .

La nueva dependencia, denominada “Estación Policial Santa Fe Norte”, estará ubicada en el predio delimitado por Boulevard French, Las Heras, Pasaje Público y Belgrano. Se trata de la segunda de las tres estaciones policiales planificadas para la ciudad, que buscan reorganizar el policiamiento preventivo, optimizar los patrullajes y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias las 24 horas del día.

Las otras dos estaciones policiales

La primera Estación Policial de Santa Fe, cuya construcción comenzó el 18 de julio pasado, se levanta en un terreno del Parque Juan de Garay. Esta obra está a cargo de la empresa Cocyar S.A., con una inversión inicial de $12.452.411.033.

Por su parte, la tercera ependencia, denominada Santa Fe Centro, estará ubicada entre las calles Torrent, entre Pedro Vittori y Belgrano, en las inmediaciones del Parque Federal. Según lo previsto, su construcción comenzará en enero de 2026 y se extenderá durante 18 meses, con una inversión estimada de $11.000 millones y una superficie cubierta de 4.200 m².

