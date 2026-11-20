La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe recepcionó el mensaje del Poder Ejecutivo denominado “Nuevo Código Procesal Civil y Comercial”

El Poder Ejecutivo de Santa Fe envió a la Legislatura el proyecto Mensaje N.º 033/2026 para crear el Nuevo Código Procesal Civil y Comercial , con el Senado provincial como cámara iniciadora del debate. La iniciativa que tratarán senadores fue firmada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia.

Desde la presidencia de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, se informa que “se recepcionó por mesa de entrada el mensaje del Poder Ejecutivo N.º 033/2026 denominado “Nuevo Código Procesal Civil y Comercial”, firmado por el Gobernador de la Provincia Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia.

Asimismo, siguiendo los pasos formales y habituales del cuerpo, se comunicó tal recepción –previo a la sesión ordinaria de la fecha– en la reunión plenaria de la labor parlamentaria, que integran los representantes de todos los bloques (Unidos, PJ y Unite).

Senadores acordaron abrir una instancia de diálogo e intercambio de opiniones

Y atento a la importancia del tema y como es costumbre en la Cámara Alta, se decidió –por unanimidad– abrir a la brevedad una instancia de diálogo e intercambio de opiniones en las cinco circunscripciones judiciales de la provincia de Santa Fe.

En tal sentido, se invitará a las autoridades del Colegio de la Magistratura y funcionarios del Poder Judicial; de los Colegios de Abogados; representantes de las universidades públicas y privadas y a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, se escuchará cualquier otra institución pública o de la sociedad civil que pretenda hacer algún tipo de aporte.