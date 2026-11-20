El Poder Ejecutivo de Santa Fe envió a la Legislatura el proyecto Mensaje N.º 033/2026 para crear el Nuevo Código Procesal Civil y Comercial, con el Senado provincial como cámara iniciadora del debate. La iniciativa que tratarán senadores fue firmada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia.
Senadores de Santa Fe iniciarán consultas por el Proyecto del "Nuevo Código Procesal Civil y Comercial"
La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe recepcionó el mensaje del Poder Ejecutivo denominado “Nuevo Código Procesal Civil y Comercial”
Desde la presidencia de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, se informa que “se recepcionó por mesa de entrada el mensaje del Poder Ejecutivo N.º 033/2026 denominado “Nuevo Código Procesal Civil y Comercial”, firmado por el Gobernador de la Provincia Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia.
Asimismo, siguiendo los pasos formales y habituales del cuerpo, se comunicó tal recepción –previo a la sesión ordinaria de la fecha– en la reunión plenaria de la labor parlamentaria, que integran los representantes de todos los bloques (Unidos, PJ y Unite).
Senadores acordaron abrir una instancia de diálogo e intercambio de opiniones
Y atento a la importancia del tema y como es costumbre en la Cámara Alta, se decidió –por unanimidad– abrir a la brevedad una instancia de diálogo e intercambio de opiniones en las cinco circunscripciones judiciales de la provincia de Santa Fe.
En tal sentido, se invitará a las autoridades del Colegio de la Magistratura y funcionarios del Poder Judicial; de los Colegios de Abogados; representantes de las universidades públicas y privadas y a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, se escuchará cualquier otra institución pública o de la sociedad civil que pretenda hacer algún tipo de aporte.