Uno Santa Fe | Santa Fe | Poletti

Poletti viaja a Ginebra en busca de financiamiento para el ambicioso proyecto de la Costanera del Salado

El intendente de Santa Fe participará del V Foro de Alcaldes de la ONU, un espacio internacional estratégico que permitirá presentar el proyecto de la Costanera del Salado y gestionar asistencia técnica y financiamiento para la transformación de la zona oeste de la ciudad.

3 de octubre 2025 · 17:37hs
Poletti viaja a Ginebra en busca de financiamiento para el ambicioso proyecto de Costanera del Salado

Poletti viaja a Ginebra en busca de financiamiento para el ambicioso proyecto de Costanera del Salado

El intendente Juan Pablo Poletti partirá hacia Ginebra, Suiza, los días 6 y 7 de octubre de 2025, para participar del V Foro de Alcaldes de la ONU, organizado por la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (UNECE).

El encuentro reunirá a líderes de ciudades de todo el mundo para debatir sobre los principales desafíos urbanos, y será la oportunidad para que Santa Fe presente su ambicioso proyecto de la Costanera del Salado, orientado a la transformación integral de la zona oeste de la ciudad.

Presente y futuro de la ciudad: Poletti reúne a más de 50 vecinales de Santa Fe en el Museo de la Constitución

Lucila García, directora de la Agencia de Cooperación, Inversión y Comercio Exterior de la Municipalidad, quien acompañará al intendente, subrayó la relevancia de la invitación.

“Es un foro político de alto nivel. No están invitados todos los alcaldes; nosotros fuimos una de las cinco ciudades elegidas del mundo para recibir asistencia técnica de Naciones Unidas Hábitat y de CEPAL”, describió.

Embed

García explicó la asistencia técnica que busca anta Fe está vinculada con un proyecto de resiliencia económica urbana, centrado en la Costanera del Salado y la recuperación de la zona oeste de la ciudad.

“Este proyecto tiene muchas aristas: mejora el contexto social, conecta la resiliencia con el medio ambiente, impulsa la economía circular del suelo y se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, explicó en declaraciones al programa "De 10", que se emite por "LT10".

Poletti 4.jpg
Juan Pablo Poletti, intendente de Santa Fe

Juan Pablo Poletti, intendente de Santa Fe

El viaje a Ginebra no solo permitirá presentar la iniciativa, sino también buscar financiamiento internacional y demostrar la capacidad de gestión y seriedad del equipo municipal.

“El contexto internacional no otorga el dinero así porque sí. Hay que ir a buscarlo, a convencer, a proponer y a legitimarlo. Nos sentimos bastante legitimados porque fuimos invitados y el viaje está 100% costeado por Naciones Unidas”, añadió García.

Un proyecto integral para la zona oeste

La Costanera del Salado no solo busca mejorar la infraestructura urbana, sino también recuperar espacios para la ciudadanía y conectar barrios del oeste de la ciudad, al borde de los reservorios.

Según García, se planea ordenar la zona con viviendas, crear paseos públicos y evitar asentamientos en áreas inundables, haciendo que el reservorio sea un lugar vivible, recreativo y disfrutable.

“Este es un gran proyecto de resiliencia económica urbana porque incluye varias aristas: inclusión social, medio ambiente, recreación y turismo. No se trata solo de una gran obra, sino de todo lo que la acompaña”, señaló la directora de la Agencia de Cooperación.

La iniciativa contempla más de 10 kilómetros de extensión a lo largo del borde oeste, beneficiando a miles de familias y fortaleciendo la capacidad del gobierno local para diseñar, implementar y monitorear respuestas económico-financieras sostenibles.

Con este viaje y la participación en el foro, Santa Fe busca consolidarse en el mapa internacional de ciudades que promueven proyectos sostenibles y socialmente inclusivos, y avanzar en la concreción de un proyecto que promete transformar la vida urbana de la ciudad.

Poletti Ginebra Salado Costanera
Noticias relacionadas
Cámara de Diputados de la Nación

Diputados convocó a sesión especial para debatir una reforma del régimen de DNU y remoción de José Luis Espert

Tras un proceso de auditoría, la Provincia de Santa Fe detectó irregularidades y suspendió más de 34 mil Boletos Educativos

Boleto educativo: el gobierno dio de baja 34.606 beneficiarios por irregularidades

Santafesinos recortan salidas ante los aumentos incesantes.

Los bares de Santa Fe se preparan para la temporada alta con "optimismo" pese a la caída del consumo

agustin pellegrini, candidato de la libertad avanza en santa fe: estamos convencidos de que este es el camino para cambiar el pais

Agustín Pellegrini, candidato de La Libertad Avanza en Santa Fe: "Estamos convencidos de que este es el camino para cambiar el país"

Lo último

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: No vamos a ceder ni un centavo

Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: "No vamos a ceder ni un centavo"

Unión ya juega un duelo a dos puntas contra Aldosivi en el estadio 15 de Abril

Unión ya juega un duelo a dos puntas contra Aldosivi en el estadio 15 de Abril

Último Momento
Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: No vamos a ceder ni un centavo

Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: "No vamos a ceder ni un centavo"

Unión ya juega un duelo a dos puntas contra Aldosivi en el estadio 15 de Abril

Unión ya juega un duelo a dos puntas contra Aldosivi en el estadio 15 de Abril

Ucrania superó a Paraguay y quedó como líder del Grupo B del Mundial Sub 20

Ucrania superó a Paraguay y quedó como líder del Grupo B del Mundial Sub 20

Sassuolo abrió la fecha del Calcio con un triunfo ante Hellas Verona

Sassuolo abrió la fecha del Calcio con un triunfo ante Hellas Verona

Ovación
Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Unión recibió un embargo por adeudar una comisión del pase de Malcorra a Tijuana

Unión recibió un embargo por adeudar una comisión del pase de Malcorra a Tijuana

Christian Bernardi, la despedida de un ídolo de Colón en el Brigadier López

Christian Bernardi, la despedida de un ídolo de Colón en el Brigadier López

Zahir Yunis compartirá representante con el Pulga Rodríguez

Zahir Yunis compartirá representante con el Pulga Rodríguez

Luciani negó alianzas y reafirmó la independencia de Sangre de Campeones

Luciani negó alianzas y reafirmó la independencia de Sangre de Campeones

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario