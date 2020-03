Santo Tomé: ordenan el cierre de los gimnasios, clubes y salones

En el marco de la fase de contención del nuevo coronavirus(Covid 19) y luego de los anuncios de los gobiernos nacionales y provinciales, la Municipalidad de Santo Tomé determinó, en coordinación con el Comité de Crisis, tomar medidas que estarán vigentes entre el 16 y el 31 de marzo

Una de ellas está vinculada a la suspensión del inicio y dictado de clases inscripciones y exámenes en las siguientes dependencias:

- Liceo Municipal.

- Instituto para la Formación Empresaria y el Empleo (Ifee).

- Jardín Municipal, su Anexo y Jardines Maternales y/o de infantes privados que no cuenten con el reconocimiento del Ministerio de Educación de la Provincia.

- Escuela Coral “Carlos Guastavino”.

- Agrupación Coral Municipal.

Por otro lado, exime a todos los trabajadores municipales mayores de 60 años de asistir a trabajar y mantener cerrados al público los Museos y las Bibliotecas Municipales.

El municipio de Santo Tomé informó que "tomará los recaudos para la atención al público en todas las dependencias municipales a fin de evitar la aglomeración de personas" y posponer hasta fecha posterior al 31/03 las gestiones por Medio Boleto y Becas Municipales". Además, decidió suspender las reuniones de comisiones como protección civil, seguridad y transporte.

En tanto, determinó el cierre de gimnasios, clubes sociales y deportivos, peloteros y salones para fiestas.

Recomendó que "todos los trámites municipales que se puedan resolver por medios digitales se hagan de esa forma, sin concurrir a las dependencias del municipio". El comunicado destaca: "Si conocés a alguien que no esté cumpliendo con la cuarentena y deba hacerlo, es importante que realices la denuncia a través del 0800 555 6549.

Y finalizó: "Atento a las informaciones oficiales y que no compartas información que no sea oficial para no generar confusión y desviarse de lo que es verdaderamente importante. Esta es una situación dinámica que puede cambiar día a día, por eso, junto al Comité de Crisis estamos evaluando en forma permanente la vigencia de estas medidas y el establecimiento de otras nuevas en caso de que fuera necesario".