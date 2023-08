Se desplomó la venta de autos: tras la devaluación post Paso las transacciones cayeron un 60%

Poca gente en las concesionarias

UNO dialogó con Marcelo Mehsen, presidente de la Cámara Automotor de Santa Fe, quien al respecto de las dificultades por las que atraviesa el sector expresó: "La realidad es que después de las Paso y después de la devaluación que hemos sufrido hubo una caída en lo que es ventas del 60%, tanto sea en autos 0 km como en usados".

Consultado por el ritmo de ventas previo a las Paso presidenciales, el referente del sector automotor afirmó: "Teníamos más o menos el mismo problema, es decir, las ventas venían cayendo un poco, pero notábamos que por lo menos la gente iba a los salones, estaba interesada en cambiar el vehículo. Ahora notamos que ni siquiera van a las concesionarias".

"Hay menos movimiento, no hay interés, eso es lo que notamos después de las elecciones. A todo esto le tenemos que sumar la medida del bono que también impacta en el bolsillo del agenciero que tiene agencia o que tiene concesionarias que encima que le bajaron el 60% de la venta tienen que pagar un bono a todos sus empleados", continuaron.

"Lo que vemos es que hay mucha especulación, vemos que la gente está esperando y ni hablar que lo que es tasas de intereses de los créditos, que también han aumentado bastante. Eso empeoró todo el mercado y hace que cada vez se haga más difícil que la persona cambie el vehículo", aseguró el referente del sector en la ciudad

Escasez de 0 km

Con la devaluación y el aumento de los costos en dólares, sumado a que a fin de mes vence el plazo del tope para que los autos nuevos en venta no paguen impuestos, no se sabe a ciencia cierta en el sector cuál es la cotización de los autos. Además, Mehsen afirmó: "Debe sumarse que hay cada vez menos importaciones, lo que complica la venta de los 0 kmy su fabricación, hay menos 0km que antes".

Con la escasez de autos 0km disponibles para la venta, las agencias enfrentan el problema de la merma en las ventas pero también se achica el stock de usados, dado que las concesionarias toman un canje como auto usado cuando se vende un 0 kilómetro. "Si no podemos vender modelos 0 kilómetro es porque no hay o porque la gente no llega, no podemos tomar ese usado que antes si podíamos", aseguró Mehsen.

A nivel nacional las agencias y concesionarias siguen alertando que falta una actualización de precios y señalan que “si bien el mercado no está totalmente paralizado, hay un freno importante en las ventas que cayeron después de la devaluación”.