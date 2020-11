Alejandro Damianovich, referente de la Junta Provincial de Estudios Históricos (J. P. E. H.) con sede en la misma Casa de los Aldao fue consultado por UNO Santa Fe al respecto y manifestó: "La casa ya está requiriendo una intervención más importante, sobre todo con las filtraciones. Teníamos todo un sector de biblioteca, secretaría, galerías con membranas de hace muchos años. Eso ya se removió y hay que volver a impermeabilizarlo".

La última remodelación hecha en la histórica casa colonial se inició en 2011, durante la anterior gestión del gobierno provincial, para culminar las obras y reinaugurarse el edificio el 25 de mayo del 2013. A partir de allí se le hicieron refacciones menores aunque en la actualidad, la necesidad de una intervención de mayor envergadura es notoria.

casa de aldao 4.jpg El comienzo de las obras se estima para enero o febrero del año que viene

En contacto con UNO Santa Fe, Julio Duré, uno de los referentes del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat abocado a obras patrimoniales afirmó: "El pliego ya está en circuito desde hace un par de meses. Se prevé un arreglo general de la casona histórica y biblioteca. La identificación de los problemas arrojó que tiene filtraciones, fundamentalmente en los techos de teja y en la losa de la biblioteca".

Frente a las refacciones que se llevarán a cabo en la Casa de los Aldao, Duré manifestó: "Se va a intervenir de manera integral, es decir, con revoques por humedad, arreglar las filtraciones, pintura, piso, entre otras cosas. Es una puesta en valor del monumento, no solamente un arreglo chico sino un arreglo general".

"Yo calculo que el mes que viene (diciembre) ya se puede estar licitando, y a partir de ahí un mes y medio más para que arranquen las obras", sostuvo el funcionario provincial al ser consultado por plazos en los que las obras puedan iniciarse.

"En enero o febrero ya van a estar arrancando las obras"

Frente a la consulta sobre el mantenimiento de la casa, Duré insistió en que "esto no significa que dentro de unos años no se tenga que volver a pintar o cambiar tejas, eso es así porque requiere mantenimiento como todo monumento histórico. El tema pasa por mantener en el tiempo un programa de refacción y de mantenimiento edilicio, es decir, no dejar caer el monumento".

casa de aldao 2.jpg Las obras apuntan a solucionar el problema de las filtraciones

Damianovich se mantuvo optimista en torno al inicio de las remodelaciones: "Seguramente se va a hacer el llamado a licitación rápidamente pero siempre con ese temor de que la oferta supere al presupuesto oficial y haya que hacer un nuevo llamado".

"Evidentemente en este momento la casa esta deteriorada"

En la misma sintonía, el referente de la J. P. E. H. adelantó: "Hay un proyecto que ya cuenta con la aprobación de la Comisión Nacional de Monumentos para un mediano plazo, de la demolición del actual depósito de atrás, una construcción que tiene unos 50 años y que está muy deteriorada. Se remplazará por una nueva edificación que va a estar recostada sobre el límite oeste y que será una especie de continuación de lo que es hoy la biblioteca y el salón de actos".

A propósito de esto sostuvo entusiasmado que "la casa histórica va a tener una muy buena vista desde el sur, el predio se va a ampliar en esa parte y será algo muy bonito de ver".