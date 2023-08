"Se ven delincuentes entrando a robar, pero no por hambre", dijeron los kiosqueros por los asaltos en banda 

Sobre últimos hechos cometidos en la ciudad, señaló: "Hay gente organizada para cometer delitos. Uno habla de saqueos y recuerda el 2001, la famosa imagen del chino que le robaban hasta el arbolito de Navidad y que fue repetida muchas veces. Pero ahora lo que se ve es otra cosa, gente organizada para salir a robar, fueron a robar electrodomésticos o van al supermercado y se llevan el alcohol, no la comida. Uno no puede negar que la situación no es buena, todo lo contrario, hay mucha gente pasando necesidades y un mal momento, pero no se ve esa gente robando. Se ven delincuentes entrando a robar, pero no por hambre" .