Se viene un nuevo aumento de combustibles en Santa Fe para abril por aumentos impositivos

UNO Santa Fe dialogó con Mariano Boz, vocal de la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior (Faeni), quien a propósito del inminente incremento en las pizarras puntualizó: "Al estar el precio liberado no tenemos certezas. Lo que va a pasar el 1 de abril es que caerá una actualización impositiva del 4%, el mes pasado cayó otra actualización impositiva pero los primeros días del mes lo absorbieron las petroleras sin modificar precio pero después si terminó impactando en el precio del surtidor".

"Sabemos que va a haber una modificación de impuestos, lo cual obviamente tirará el precio para arriba siempre y cuando las petroleras no resignen margen. En este sentido, el Gobierno con YPF tiene una herramienta importante como para tomar y decidir no modificar las pizarras y absorber el aumento para no seguir alimentando la inflación. Si no se absorbe obviamente va a aumentar el precio en el surtidor, además de estas mini devaluaciones que se van dando todos los días hacen que las petroleras quieran actualizar un poco el costo del producto", expresó Boz.

Cuarto aumento de combustibles en 2024

Este incremento será el cuarto del año (uno por mes) y la suma acumulará al menos un 50% en la nafta súper en los primeros 95 días del 2024. Sin embargo, tras la súbita recomposición de los precios de los combustibles después de las elecciones de noviembre, la evolución de los valores empezó a correr nuevamente por debajo de la inflación a partir de febrero.

En términos nominales, los impuestos a la nafta treparán $29,96 en todo el país, y al gasoil, $ 20,39. La excepción es la Patagonia, que está exenta de estos tributos por producir los recursos (el petróleo). Según indican en el sector, hubo una orden política del ministro de Economía para atenuar los aumentos de la nafta y el gasoil, así se consolida la baja de la inflación mensual.

Sin embargo, a mediano y largo plazo la estrategia del Gobierno es la liberación casi total del mercado. El subsecretario de Hidrocarburos, Luis De Ridder, dijo este jueves ante los dueños de estaciones de servicio nucleados en la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) que están "interactuando con Economía para que los refinadores puedan comprar el petróleo a las productoras a valores internacionales y eso se refleje en el precio en surtidor".