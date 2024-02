A partir del 1 de marzo, la nafta súper costará en promedio $888 en la ciudad de Santa Fe

Registro de la Propiedad: el gobierno descontará los días no trabajados si no se levanta el "paro ilegal"

El referente explicó que, de no mediar imprevistos, de aquí en adelante el combustible no aumentará en grandes proporciones como lo hizo los últimos meses de 2023, ya que el precio actual está muy cerca de la paridad de importación. Esto quiere decir que el valor de importar combustible es similar al precio de venta en el país, por lo que es rentable para las empresas, algo que antes no ocurría.

“Estamos muy cercanos al valor internacional, que para esta parte de América del Sur está entre 95 centavos y 1,15 dólares. No deberíamos ver grandes movimientos para los próximos meses, más que lo que se puede ir dando por la devaluación del dólar oficial, que en el último mes fue un 2%”, explicó el presidente de Faeni.

Cabe destacar que las subas por este impuesto seguirán en los próximos meses: el 1 de abril, por el monto correspondiente al segundo semestre de 2023, y a partir de ahí regresará a su cauce de ajuste trimestral por índice de precios al consumidor.

El golpe de la crisis económica también llegó a estacioneros

Frente a la situación económica actual, el referente de Expendedores de Naftas del Interior indicó que notaron una baja cercana al 20% en el consumo, una caída que preocupa al sector. Además, notaron un marcado traslado de consumo de combustible prémium al regular (conocido como súper).

“Sabiendo que la demanda es inelástica, o sea, nadie está consumiendo combustible por puro placer, el aumento de precios no incide directamente en una caída de consumo”, indicó el referente. Por lo tanto, la baja en la venta de naftas estaría relacionada a una menor actividad económica en el país, detalló.

