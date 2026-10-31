Leptospirosis: Santa Fe registra la mayor tasa de incidencia de casos del país

Según el Boletín Epidemiológico Nacional, hasta la semana 33.ª la provincia de Santa Fe acumulaba 73 casos. Hay 1,98 cada 100.000 habitantes, cuando el promedio en el país es de 0,39

Santa Fe presenta la tasa de incidencia de leptospirosis más alta de Argentina según datos de las primeras 33 semanas de 2026 , informadas por el Ministerio de Salud de la Nación. Con 1,98 casos cada 100.000 habitantes , la provincia supera el promedio nacional, que tiene 0,39 casos cada 100.000 habitantes, según el informe sanitario de la Semana 41.ª .

La situación provincial se da en un contexto de aumento de la enfermedad a nivel nacional y de una mayor cantidad de casos confirmados y probables en comparación con los dos años anteriores. En Santa Fe, además, los registros actualizados hasta la semana epidemiológica 41.ª contabilizan 88 casos confirmados y probables durante 2026 y una persona fallecida.

Santa Fe por encima del promedio nacional

El último informe de Santa Fe actualizó a 88 la cantidad de casos en todo el territorio provinciales, de los cuales 16 fueron en La Capital.

El informe nacional, que comprende el período entre las semanas epidemiológicas 1.ª y 33.ª de 2026, registró 1.568 notificaciones de leptospirosis en todo el país. De ese total, 182 fueron clasificadas como casos: 76 confirmados y 106 probables.

La tasa de incidencia acumulada nacional fue de 0,39 casos cada 100.000 habitantes, un 42% más que en el mismo período de 2025, cuando había sido de 0,28.

Sin embargo, las cifras de Santa Fe sobresalen entre las jurisdicciones. Con una tasa de 1,98 casos cada 100.000 habitantes, la provincia se ubicó en el primer lugar del país, por encima de Entre Ríos, que registró 1,3 casos cada 100.000 habitantes.

La incidencia santafesina aumentó un 78% respecto del mismo período de 2025. De esta manera, la tasa provincial quintuplica el promedio nacional, una diferencia que pone el foco en la evolución de la enfermedad y en la necesidad de sostener la vigilancia epidemiológica.

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Aumento de casos en Santa Fe

Los datos provinciales actualizados hasta la semana epidemiológica 41.ª muestran que durante 2026 se notificaron 648 casos de leptospirosis. De ese total, 88 fueron clasificados como confirmados o probables.

La comparación con los años anteriores evidencia un incremento. Entre enero y octubre, se contabilizaron 67 casos confirmados y probables en 2024, 51 en 2025 y 88 en 2026.

Es decir la cantidad de casos confirmados y probables de este año supera en un 72,5% la registrada durante el mismo período de 2025 y en un 31,3% la de 2024.

En cuanto a la distribución territorial, los departamentos La Capital y Rosario acumulan 16 casos cada uno, de acuerdo con los datos provinciales.

El reporte también informó una persona fallecida durante 2026: un hombre de 41 años con residencia en el departamento La Capital.

Qué es la leptospirosis

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias del género leptospira. Se trata de una zoonosis, es decir, una enfermedad que puede transmitirse de los animales a las personas.

La infección puede producirse por contacto con la orina, la sangre u otros fluidos biológicos de animales infectados, así como por exposición a agua, barro o suelos húmedos contaminados. La bacteria puede ingresar al organismo a través de mucosas o de la piel lesionada o macerada.

En Argentina, uno de los principales factores de riesgo es el contacto prolongado con agua y barro durante las inundaciones. También pueden estar expuestas las personas que realizan actividades rurales, agrícolas o ganaderas, así como quienes practican determinadas actividades recreativas acuáticas.

En las ciudades, las deficiencias en el saneamiento, la acumulación de residuos y de agua de lluvia y la proliferación de roedores pueden favorecer la circulación de la bacteria y aumentar el riesgo de exposición.

Las inundaciones constituyen un factor especialmente relevante porque pueden incrementar la presencia de roedores y la contaminación del ambiente, además de afectar los servicios de agua potable, saneamiento y atención sanitaria.

Ante este escenario, la prevención requiere reducir el contacto con aguas potencialmente contaminadas, controlar la presencia de roedores y fortalecer la vigilancia epidemiológica, especialmente en las zonas con mayor incidencia.

El lugar que ocupa Santa Fe en las estadísticas nacionales y el incremento de casos registrados durante 2026 refuerzan la importancia de mantener la atención sobre esta enfermedad, en particular ante situaciones ambientales que puedan favorecer su transmisión.