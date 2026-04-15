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Servicio eléctrico en Santa Fe: la EPE trabaja en zonas afectadas por la tormenta y pide extremar cuidados

Cuadrillas de la EPE intervienen en distintos barrios tras el temporal y advierten sobre el riesgo eléctrico en calles inundadas

15 de abril 2026 · 07:58hs
Servicio eléctrico en Santa Fe: la EPE trabaja en zonas afectadas por la tormenta y pide extremar cuidados

EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que desde primeras horas de este miércoles intensificó sus tareas operativas en distintos sectores de la Santa Fe tras el fuerte temporal que provocó anegamientos y complicaciones en la red eléctrica.

Según el parte oficial de las 7 de la mañana, cuadrillas técnicas se encuentran trabajando en las siguientes zonas:

  • Estado de Israel, Boneo, Larguía y Menchaca
  • Ruta Provincial N° 1, Los Zorzales, Los Alisos y Los Jazmines
  • Álvarez, San Martín, Antón Martín y Zarza

Desde la empresa señalaron que las intervenciones están enfocadas en restablecer el servicio eléctrico, resolver fallas y garantizar la seguridad en áreas afectadas por acumulación de agua.

Recomendaciones clave por la tormenta

En el marco del temporal, la EPE reiteró una serie de medidas de prevención para evitar accidentes, especialmente en zonas inundadas:

  • No manipular cables en la vía pública
  • Evitar circular por calles anegadas o zonas afectadas
  • Tener en cuenta que el agua y el metal conducen electricidad, lo que incrementa el riesgo de electrocución

Estas recomendaciones cobran especial importancia ante la persistencia de lluvias y la presencia de instalaciones eléctricas expuestas.

Reclamos y atención al usuario

La empresa recordó que los usuarios pueden comunicarse ante inconvenientes técnicos al número:

  • Reclamos técnicos: 342 5101000

Además, se solicita a la población reportar cables caídos o situaciones de riesgo y evitar cualquier tipo de contacto con elementos eléctricos en la vía pública.

EPE Santa Fe tormentas
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