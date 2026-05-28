La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 28 de mayo en SANTA FE y SAN JOSÉ del RINCÓN
Cortes programados por EPE para este jueves
Cortes programados para este jueves 28 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y San José del Rincón
28 de mayo 2026 · 07:00hs
SANTA FE
• 7:30 a 9:30: Martínez, Galarza, Centurión hasta el río (Alto Verde)
Reemplazo de Poste
• 8 a 12: Córdoba, Colodrero, Beltrán y Gobernador Freyre
Maniobras de reconfiguración
• 12 a 14:
- Teniente Loza, Espinoza, Reutemann y Ponce de León
Reemplazo de postes
- Ricardo Aldao, Hernandarias, 9 de julio y Aristóbulo del Valle
Maniobras de reconfiguración
SAN JOSÉ del RINCÓN
• 9 a 11: Zarza, Constituyentes, Castañeda y Orrego
Despeje de Electroductos
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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