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Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 28 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y San José del Rincón

28 de mayo 2026 · 07:00hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 28 de mayo en SANTA FE y SAN JOSÉ del RINCÓN

SANTA FE

• 7:30 a 9:30: Martínez, Galarza, Centurión hasta el río (Alto Verde)

Reemplazo de Poste

• 8 a 12: Córdoba, Colodrero, Beltrán y Gobernador Freyre

Maniobras de reconfiguración

• 12 a 14:

- Teniente Loza, Espinoza, Reutemann y Ponce de León

Reemplazo de postes

- Ricardo Aldao, Hernandarias, 9 de julio y Aristóbulo del Valle

Maniobras de reconfiguración

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 9 a 11: Zarza, Constituyentes, Castañeda y Orrego

Despeje de Electroductos

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe San José del Rincón
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