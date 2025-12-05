Servicios municipales previstos para este lunes 8 de diciembre

La Municipalidad informa los servicios que se prestarán durante el próximo lunes, feriado nacional en conmemoración del “Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María”.

Con motivo del feriado nacional de este lunes, la Municipalidad informa los horarios de los servicios de recolección de residuos, Cementerio, SEOM y otros.

El lunes no habrá atención al público en ninguna de las oficinas municipales, tanto en el edificio de calle Salta 2951, como en las oficinas de Distrito. El Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) funcionará con guardias mínimas a través del 0800-777-5000.

Recolección de residuos

Las empresas contratadas para la recolección de residuos Cliba y Urbafe prestarán el servicio con normalidad en toda la ciudad en los horarios establecidos y en su modalidad habitual. Cabe recordar, que el lunes corresponde sacar los residuos secos.

En tanto, los Eco Puntos permanecerán cerrados y retomarán la atención al público el martes 9, a partir de las 9.

Colectivos, Bicis y SEOM

En cuanto al transporte público de pasajeros por colectivos, durante el lunes 8 funcionarán con la frecuencia habitual de los días domingos.

Por otra parte, el Sistema de Bicicletas Públicas, “Las Bicis”, podrá utilizarse en forma habitual de 6:30 a 21.

Asimismo, el Sistema de Estacionamiento Medido (SEOM) no estará operativo el lunes. Retomará su la actividad el martes, a partir de las 8.

Cementerio

En la necrópolis municipal el horario de los servicios fúnebres (inhumaciones) será de 7:15 a 11:30. Mientras que las visitas serán de 7:15 a 12, y de 15 a 18:30.

Imusa

Las tres sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) permanecerán cerradas el lunes y retomarán su atención el martes.

Tribunal de Faltas

Por su parte el Tribunal de Faltas municipal, ubicado en calle San Luis 3078, funcionará en el horario de 8 a 16, al igual que el corralón municipal.

Mercado Norte

El tradicional paseo, ubicado en Santiago del Estero 3166, funcionará el lunes en el horario de 9 a 13.

Centros de informes turísticos

En lo que respecta a las oficinas de informes de la Subsecretaría de Turismo funcionarán con el siguiente esquema:

En la Terminal de Ómnibus el horario de atención será de 8 a 20. La oficina ubicada en el Puerto de la ciudad atenderá al público de 12 a 19. En tanto, la dependencia ubicada en el casco sur permanecerá cerrada.