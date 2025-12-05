Uno Santa Fe | Santa Fe | servicios

Servicios municipales previstos para este lunes 8 de diciembre

La Municipalidad informa los servicios que se prestarán durante el próximo lunes, feriado nacional en conmemoración del “Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María”.

5 de diciembre 2025 · 08:24hs
Cómo funcionarán los servicios municipales este lunes 8 de diciembre

gentileza

Cómo funcionarán los servicios municipales este lunes 8 de diciembre, feriado nacional.

Con motivo del feriado nacional de este lunes, la Municipalidad informa los horarios de los servicios de recolección de residuos, Cementerio, SEOM y otros.

Palacio municipal y oficinas de Distrito

El lunes no habrá atención al público en ninguna de las oficinas municipales, tanto en el edificio de calle Salta 2951, como en las oficinas de Distrito. El Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) funcionará con guardias mínimas a través del 0800-777-5000.

Recolección de residuos

Las empresas contratadas para la recolección de residuos Cliba y Urbafe prestarán el servicio con normalidad en toda la ciudad en los horarios establecidos y en su modalidad habitual. Cabe recordar, que el lunes corresponde sacar los residuos secos.

En tanto, los Eco Puntos permanecerán cerrados y retomarán la atención al público el martes 9, a partir de las 9.

Colectivos, Bicis y SEOM

En cuanto al transporte público de pasajeros por colectivos, durante el lunes 8 funcionarán con la frecuencia habitual de los días domingos.

Por otra parte, el Sistema de Bicicletas Públicas, “Las Bicis”, podrá utilizarse en forma habitual de 6:30 a 21.

Asimismo, el Sistema de Estacionamiento Medido (SEOM) no estará operativo el lunes. Retomará su la actividad el martes, a partir de las 8.

Cementerio

En la necrópolis municipal el horario de los servicios fúnebres (inhumaciones) será de 7:15 a 11:30. Mientras que las visitas serán de 7:15 a 12, y de 15 a 18:30.

Imusa

Las tres sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) permanecerán cerradas el lunes y retomarán su atención el martes.

Tribunal de Faltas

Por su parte el Tribunal de Faltas municipal, ubicado en calle San Luis 3078, funcionará en el horario de 8 a 16, al igual que el corralón municipal.

Mercado Norte

El tradicional paseo, ubicado en Santiago del Estero 3166, funcionará el lunes en el horario de 9 a 13.

Centros de informes turísticos

En lo que respecta a las oficinas de informes de la Subsecretaría de Turismo funcionarán con el siguiente esquema:

En la Terminal de Ómnibus el horario de atención será de 8 a 20. La oficina ubicada en el Puerto de la ciudad atenderá al público de 12 a 19. En tanto, la dependencia ubicada en el casco sur permanecerá cerrada.

servicios feriado diciembre
Noticias relacionadas
Altas temperaturas en la ciudad de Santa Fe 

Otra jornada de calor para este viernes en la ciudad de Santa Fe

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Cifras que alertan por la vacunación: menos de la mitad de los niños de cinco años en Santa Fe recibió refuerzos o segundas dosis

Alerta en Santa Fe por la vacunación: menos de la mitad de los niños de cinco años completó refuerzos o segundas dosis

Un grupo de concejales no acompañó la iniciativa impulsada por el Ejecutivo y expuso en el recinto los argumentos

"Ajuste" y "oportunidad perdida": los argumentos de los concejales que rechazaron la reforma previsional

Lo último

El viaje de Fascendini a Italia que llamó la atención en Unión

El viaje de Fascendini a Italia que llamó la atención en Unión

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Junior Marabel vuelve a Unión, pero no se quedará en el Tate

Junior Marabel vuelve a Unión, pero no se quedará en el Tate

Último Momento
El viaje de Fascendini a Italia que llamó la atención en Unión

El viaje de Fascendini a Italia que llamó la atención en Unión

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Junior Marabel vuelve a Unión, pero no se quedará en el Tate

Junior Marabel vuelve a Unión, pero no se quedará en el Tate

El Gobierno avanza con la reforma laboral: cambios en indemnizaciones, registración y plataformas digitales

El Gobierno avanza con la "reforma laboral": cambios en indemnizaciones, registración y plataformas digitales

Tentativa de femicidio en Alto Verde: cayó el sospechoso del voraz incendio de una vivienda

Tentativa de femicidio en Alto Verde: cayó el sospechoso del voraz incendio de una vivienda

Ovación
Gran expectativa por el sorteo del Mundial: todos los detalles y cómo verlo en vivo en Argentina

Gran expectativa por el sorteo del Mundial: todos los detalles y cómo verlo en vivo en Argentina

Vuelve el boxeo profesional al Club Atlético Colón

Vuelve el boxeo profesional al Club Atlético Colón

La Salle Jobson se consagró campeón en reserva del Clausura Chijí Serenotti

La Salle Jobson se consagró campeón en reserva del Clausura Chijí Serenotti

Unión visita a San Lorenzo en busca de la recuperación en la Liga Nacional

Unión visita a San Lorenzo en busca de la recuperación en la Liga Nacional

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"